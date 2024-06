Comunicado do Business Wire :Dubai Future Foundation

Dubai está se tornando cada vez mais um centro global de inteligência artificial. Para isso, a metrópole do futuro situada no Golfo se comprometeu a treinar um milhão de pessoas com inteligência artificial nos próximos três anos, com a Dubai Future Foundation supervisionando o programa de inteligência artificial. Esse é o primeiro programa desse tipo no mundo. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240613773690/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Omar Al Olama, the UAE´s Minister of State for AI, Digital Economy, and Remote Work Applications. (Photo: Business Wire)

"Queremos ser a cidade mais preparada para o futuro e continuar nos preparando para a era da IA, desenvolvendo conhecimentos e habilidades que apoiem a mudança tecnológica global e coloquem o Dubai na vanguarda da inovação" disse o presidente do Conselho de Administração da Dubai Future Foundation (DFF), o príncipe herdeiro Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, no lançamento da iniciativa "One Million AI Prompters" (Um milhão de prompters de IA) em Dubai. Os Emirados Árabes Unidos, nos quais Dubai é o emirado mais importante ao lado de Abu Dhabi, estão se preparando para a era pós-petróleo e querem se transformar de um estado petrolífero em uma potência de IA. Até 2031, 40% do produto interno bruto deverá ser gerado com inteligência artificial. Para isso, os Emirados Árabes Unidos estão investindo bilhões, nomearam o primeiro Ministro de Estado para IA do mundo, estão atraindo cientistas para o Golfo e estão fornecendo apoio maciço para start-ups. A engenharia de prompt de IA é essencial para obter o melhor da IA generativa. Ela envolve a compreensão dos recursos, das limitações e das nuances dos modelos de IA e prevê-se que seja uma das habilidades mais importantes no futuro local de trabalho.

"One Million AI Prompters" é a primeira iniciativa de engenharia de prompts do gênero, que prepara conhecimentos e competências em engenharia de prompts de IA, o que envolve a elaboração de instruções precisas e eficazes para que os sistemas de IA alcancem os resultados desejados em várias tarefas, desde a geração de conteúdo criativo até a solução de desafios complexos. "Queremos mostrar às pessoas que há um amplo conjunto de casos de uso. Não importa se você é ou não técnico, você pode usar essas ferramentas" disse Omar Al Olama, Ministro de Estado para IA, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto dos Emirados Árabes Unidos. Ele também destacou a importância de desenvolver habilidades práticas de engenharia imediata, pois elas são cruciais para a futura força de trabalho e para melhorar a qualidade de vida por meio da IA. Em 2017, Al Olama foi nomeado o primeiro Ministro de Estado de IA do mundo nos Emirados Árabes Unidos. Campeonato mundial de prompt de IA em Dubai Para lançar a iniciativa "One Million AI Prompters", o primeiro Campeonato Mundial de Engenharia de Prompts foi realizado recentemente em Dubai. Os participantes competiram em categorias além da codificação tradicional, como literatura e arte, destacando a ampla aplicabilidade das ferramentas de IA. Em IA, um prompt refere-se a uma solicitação específica a um modelo de linguagem (por exemplo, ChatGPT ou outros) que pode fornecer ao usuário uma resposta ou solução. O Campeonato Mundial de Engenharia de Prompt recebeu milhares de inscrições de cerca de 100 países. Trinta finalistas de 13 países se qualificaram para ir a Dubai e competir pelo título de melhor engenheiro de prompt nas três categorias da competição. Os vencedores foram a australiana Megan Fowkes na categoria arte, o indiano Ajay Cyril, 33 anos, em codificação, e Aditya Nair, 34 anos, em literatura. O Dubai Centre for Artificial Intelligence (DCAI) forneceu um milhão de dirhams, aproximadamente US$ 273.000, como prêmio em dinheiro para os três vencedores. Concorrência global em torno dos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos estão sendo cada vez mais cortejados como parceiros estratégicos por gigantes globais da tecnologia. A Microsoft, o Google e a IBM já participaram do primeiro campeonato com workshops. No entanto, outras empresas e países também expressaram interesse em colaborações de IA. Há uma universidade de IA nos Emirados Árabes Unidos desde 2019 e o fundo soberano Mubadala criou um fundo de IA de US$ 100 bilhões. A Microsoft investiu recentemente US$ 1,5 bilhão na G42, a principal holding de tecnologia de inteligência artificial (IA) com sede nos Emirados Árabes Unidos. A gigante do software dos EUA reconhece o papel de liderança do estado do Golfo no desenvolvimento da inteligência artificial: "Esse investimento estratégico aprimorará a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro global de IA e oferecerá mais oportunidades para parceiros e clientes inovarem e crescerem". Para obter mais informações sobre o Campeonato Mundial de Engenharia de Prompt, acesse: https://challenge.dub.ai/en/