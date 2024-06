Comunicado do Business Wire :Cognite

A Cognite, autoridade mundialmente reconhecida em dados e IA para a indústria, anunciou hoje a Cognite Atlas AI?, uma bancada de trabalho de agente industrial que estende a plataforma operações de dados industriais da Cognite, Cognite Data Fusion®. Esta oferta estratégica é o auge dos amplos recursos inovadores de IA generativa e operações de dados industriais. O gerador de agentes industriais de baixo código da Cognite Atlas AI irá permitir que organizações industriais usem IA generativa para executar operações mais complexas com maior precisão, incluindo automação de fluxo de trabalho e suporte a tomadas de decisão, acelerando eficiências que podem gerar dezenas de milhões de dólares em impacto comercial. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240613008342/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cognite Atlas AI enables low-code development of AI agents that increase the accuracy of industrial AI, accelerate efficiencies, and drive business impact (Graphic: Cognite)

A Cognite Atlas AI fornece informações específicas de domínio e automatiza tarefas complexas e pertinentes ao setor. Ela reduz a carga cognitiva para engenheiros de processo, trabalhadores de campo, equipes de manutenção e outros consumidores de dados, enquanto otimiza e automatiza processos comerciais que aumentam a eficiência, reduzem custos e aprimoram a precisão operacional. Impulsionada pela combinação única da Cognite de recursos de produtos de IA personalizados ao setor, conhecimento especializado de domínio industrial e experiência em entrega de IA generativa industrial, a Cognite Atlas AI proporciona tudo o que é necessário para organizações com muitos ativos orquestrarem agentes industriais sobre seus dados privados, incluindo: -- Uma biblioteca de agentes industriais criados previamente, bem como um gerador de agentes de baixo código

-- Um Gráfico de Conhecimento Industrial Semântico com Geração Aumentada por Contexto (CAG) -- Recursos de autoLLM personalizados para casos de uso industrial, a fim de identificar o melhor modelo de linguagem grande, modelo de linguagem pequena ou modelo de linguagem personalizada para qualquer agente industrial -- Fácil implantação de agentes industriais no Cognite Data Fusion®, Microsoft Copilot, aplicativos proprietários ou outros aplicativos de terceiros "Estamos percebendo uma mudança de uma categoria singular de modelos para um portfólio de modelos, onde os clientes têm a capacidade de tomar decisões sobre os melhores modelos para seus cenários específicos", disse Darryl Willis, Vice-Presidente Corporativo do Setor de Energia e Recursos da Microsoft. "A Cognite Atlas AI traz a Geração Aumentada por Contexto para o Microsoft Azure OpenAI Service e, juntos, estamos ampliando os limites do que os modelos de linguagem podem fazer para organizações industriais." "Estamos empolgados por já estar cooperando com os clientes nos recursos de ponta da Cognite Atlas AI", disse Geir Engdahl, Diretor de Produtos e Cofundador da Cognite. "Nossa meta nos próximos 90 dias é trabalhar com todos os clientes existentes da Cognite Data Fusion para liberar valor sem precedentes mediante nossas soluções inovadoras de IA. Na conferência de usuários da Cognite, IMPACT, que irá ocorrer em Houston em outubro, estamos na expectativa de ver estes clientes mostrarem suas estratégias inovadoras de IA e o impacto transformador que estão obtendo." Para saber mais, acesse: https://www.cognite.com/en/product/atlas

Sobre a Cognite A Cognite faz a IA generativa atuar na indústria. Empresas líderes em energia, fabricação, e eletricidade e energias renováveis escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis e em tempo real, que transformem suas operações pesadas em ativos, para que sejam mais seguras, sustentáveis e lucrativas. A Cognite proporciona uma plataforma compatível, segura e escalável, que facilita a todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, acessar e compreender dados industriais complexos, cooperar em tempo real e tornar possível um melhor amanhã. Acesse nosso site www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e X. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.