Comunicado do Business Wire :Carestream Health

A Carestream Health garantiu recentemente um contrato com a Distribuidora Diagnóstica Médica SAC (DMD), líder em distribuição de soluções de radiologia no Peru, para converter os clientes e a base instalada deste último a produtos da Carestream. Além disto, sob os termos do contrato, a DMD irá se tornar um distribuidor exclusivo da Carestream na região.

Como parte do contrato, a DMD comprou 80 impressoras DryView, que juntas têm um volume de impressão projetado de mais de 60.000 pés quadrados em 2024 e mais de 100.000 pés quadrados em 2025 e mais além. "Estamos entusiasmados em unir forças com uma grande organização como a DMD", disse Miguel Nieto, Diretor na Região das Américas e Diretor Geral de Negócios de Consumíveis da Carestream na América Latina. "Eles não são apenas um dos principais provedores no Peru, mas também têm um histórico consolidado no cuidado de seus clientes." Como um dos maiores distribuidores de equipamentos médicos do Peru, a DMD oferece soluções aos setores público e privado.

Ao adicionar a DMD, a Carestream agora tem mais de 200 parceiros comprometidos em todo o mundo. "Estamos realmente na expectativa de ver como esta nova parceria ajuda a fazer a diferença", disse o Sr. Nieto. "Juntos, podemos continuar colocando os clientes em primeiro lugar e ajudar a proporcionar uma melhor experiência de imagem aos provedores e suas equipes, bem como a seus pacientes." Sobre a Carestream Health A Carestream é um provedor mundial de sistemas de imagens médicas; sistemas de imagens de raios X para testes não destrutivos; e serviços de revestimento por contrato de precisão para uma ampla gama de aplicações industriais, médicas, eletrônicas e outras, tudo respaldado por uma rede mundial de serviços e suporte..Para mais informação sobre o amplo portfólio de produtos, soluções e serviços da empresa, entre em contato com o representante da Carestream ou ligue para 1-888-777-2072 ou acesse www.carestream.com. CARESTREAM é uma marca comercial da Carestream Health. "Apenas Rx"

