Comunicado do Business Wire :Canva

Creative Output is the New Gold Standard (Graphic: Business Wire)

A Canva, a única plataforma de comunicação visual integrada do mundo, e a MMA Global, a principal associação comercial global de profissionais de marketing, divulgaram hoje uma pesquisa conjunta sobre o valor da produção criativa, a saturação da pilha de tecnologia e como enfrentar as guerras por talentos.

A Canva e a MMA entrevistaram quase 100 CMOs e profissionais sêniores de marketing em cargos de decisão nos Estados Unidos e no Reino Unido, e descobriram que, no mundo das marcas hipercompetitivas de hoje, mais de três quartos (77%) acreditam que a produção criativa, abrangendo todos os elementos de campanhas e conteúdo, é mais crucial do que nunca, com 69% afirmando que a criatividade é uma prioridade máxima de marketing em suas organizações.

-- Atualmente, os seguintes elementos são considerados mais desafiadores (46%) do que eram há cinco anos: gerenciamento de recursos e orçamentos, manutenção da consistência na produção, e gestão de sistemas e ferramentas.

-- A maioria dos benefícios positivos é proveniente das seguintes ferramentas, seja aumentando a eficiência ou melhorando a produção criativa: plataformas de colaboração (54%), ferramentas de edição de fotos e vídeos (54%), ferramentas de IA generativa (35%).

Acompanhar os avanços tecnológicos é um desafio

Em sua maioria, os líderes de marketing estão confiantes na sua produção criativa em comparação com os concorrentes, mas existem áreas onde sentem que estão sendo superados.

-- Comparando sua produção e processos criativos com os concorrentes: 34% acreditam que sua produção criativa é superior, enquanto 53% acreditam que estão no mesmo nível. 45% acreditam que são menos eficientes em gerenciar um processo criativo que otimize velocidade, eficiência e flexibilidade.

Atração crescente pelo modelo interno

O cenário de gestão criativa está mudando com mais trabalho sendo trazido para dentro da empresa, em vez de terceirizado para agências. A internalização é geralmente vista como um processo superior para as equipes, mas a terceirização é usada quando há necessidade de colaborar em produções criativas de alto impacto.

-- 30% transferiram mais trabalho para dentro da empresa nos últimos 12 meses, e 31% planejam fazer o mesmo no próximo ano.

-- 48% indicam que a estratégia criativa é feita principalmente internamente, enquanto 23% afirmam que ela é terceirizada em maior parte.

-- 83% afirmam que o modelo interno é melhor em termos de custo, enquanto 61% mencionam que terceirizar é melhor para a qualidade da produção criativa.

O mercado de talentos criativos de alto nível está encolhendo

Existe uma preocupação com a redução do número de talentos criativos qualificados, evidenciando o desafio de recrutar, gerenciar e reter talentos em um mercado competitivo.

-- 47% afirmam que o mercado de talentos qualificados diminuiu.

-- 80% estão satisfeitos com o talento e os recursos criativos terceirizados, enquanto 74% estão satisfeitos com o talento ou os recursos criativos internos.

"Produzir um resultado criativo excepcional e, ao mesmo tempo, otimizar a eficiência dos recursos, é um desafio enorme para todos os profissionais de marketing modernos. A forma como as marcas se apresentam está se tornando mais competitiva, há muita tecnologia para absorver e o mercado de talentos está diminuindo", afirmou Zach Kitschke, CMO da Canva. "Estamos animados em colaborar com a equipe da MMA para identificar os pontos de dificuldade e as oportunidades enfrentados pelos profissionais de marketing hoje, a fim de esclarecer as questões mais importantes que orientam suas decisões".

"Embora os últimos anos possam parecer focados exclusivamente no aperfeiçoamento dos dados, no desenvolvimento de público e na segmentação para gerar resultados, os profissionais de marketing também estão percebendo a importância de focar em uma segunda revolução criativa", disse Greg Stuart, CEO global da MMA. "Os profissionais de marketing estão diante de um momento crucial em que adotar a inteligência artificial e lidar com o desafio de gerenciar a marca através de potencialmente milhares de execuções redefinirá o papel da criatividade e da comunicação da marca, exigindo um novo e atualizado foco na gestão do processo criativo".

Acesse "O Estado do Processo Criativo em Marketing" aqui.

Sobre a Canva

Lançada em 2013, a Canva é uma plataforma gratuita on-line de comunicação visual e colaboração, com a missão de capacitar todas as pessoas do mundo a criar design. Com uma interface simples de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos que vão desde apresentações, documentos, sites, gráficos para mídias sociais, pôsteres e roupas até vídeos, além de uma vasta biblioteca de fontes, fotos de bancos de imagem, ilustrações, vídeos e clipes de áudio, qualquer pessoa pode transformar uma ideia em algo bonito.

A Canva oferece uma variedade de ferramentas desenvolvidas especialmente para profissionais de marketing. Nos últimos anos, a Canva introduziu diversos produtos e serviços para ajudar profissionais de marketing e criativos a alcançar novos níveis de criatividade, colaborar de forma mais eficaz e escalonar a criação de conteúdo. Isso inclui Canva Teams, a nova oferta do Canva Enterprise, Brand Kit e Marketing Work Kits.

Sobre a MMA Global

A MMA Global é uma associação comercial sem fins lucrativos dedicada a "arquitetar o futuro do marketing enquanto entrega crescimento contínuo hoje". Nosso principal público são os diretores de marketing pioneiros; nosso propósito é capacitar os profissionais de marketing a impulsionar a inovação e o valor comercial duradouro em um mundo cada vez mais dinâmico e ultraconectado. A MMA conta com mais de 800 membros corporativos em mais de três dezenas de países e é uma organização realmente global, com escritórios em 14 países nas regiões APAC, EMEA, LATAM e América do Norte. Embora a MMA seja administrada e controlada por profissionais de marketing, ela é o único órgão comercial orientado para o marketing que engloba todos os aspectos do ecossistema: empresas de mídia, tecnologias de marketing e publicidade, plataformas, consultorias e agências. Isso nos proporciona uma perspectiva abrangente para enfrentar os problemas do setor.

Metodologia

O estudo utilizou um questionário on-line. O trabalho de campo foi realizado em maio de 2024, entre grandes profissionais de marketing (72% com receitas acima de US$ 1 bilhão), abrangendo uma variedade de setores. Os entrevistados são profissionais de marketing sênior (32% executivos de alto nível, 35% EVP/SVP/VP, 32% outros cargos sêniores).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240616702613/pt/

Contato

Contatos de imprensaChris Hew da Canva [email protected] Mission North para Canva [email protected]

© 2024 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.