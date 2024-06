China relata colisão de navios em mar em disputa; Filipinas nega

"O navio filipino de reabastecimento ignorou vários alertas sérios do lado chinês", afirmou a Guarda Costeira de Pequim em um comunicado que menciona o suposto incidente.

As Forças Armadas filipinas, no entanto, chamaram a versão de Pequim de "falsa e enganosa".

A China relatou nesta segunda-feira uma colisão entre um navio do país e uma embarcação das Filipinas perto das ilhas Spratly, no disputado Mar da China Meridional.

"A Guarda Costeira chinesa adotou medidas de controle contra o navio filipino de acordo com a lei", acrescenta o comunicado.

A China acusou a embarcação filipina de "entrar ilegalmente no mar próximo ao recife Ren'ai, nas ilhas Nansha da China", o nome que Pequim utiliza para identificar as ilhas Spratly.

A nota acrescenta que o navio filipino "se aproximou do... navio chinês de maneira pouco profissional, resultando em uma colisão".

As Forças Armadas das Filipinas responderam em uma nota: "Não dignificaremos a versão falsa e enganosa da Guarda Costeira chinesa".

Pequim reivindica quase todo o Mar da China Meridional. O país rejeita as reivindicações territoriais de vários países do sudeste asiático, incluindo as Filipinas, e uma decisão internacional que nega sua reivindicação.

