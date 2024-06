Calma relativa dá alívio a Gaza pelo segundo dia consecutivo

Israel bombardeou o norte da Faixa de Gaza e várias testemunhas reportaram explosões no sul do território palestino, mas os combates diminuíram nesta segunda-feira (17), após um primeiro dia de relativa calma enquanto os muçulmanos comemoram a festa do Eid al Adha.

O Exército israelense anunciou no domingo, durante o primeiro dia do Eid al Adha, a instauração de uma pausa diurna em suas operações militares, entre 8h00 e 19h00 (2h00 às 13h00 Brasília) em uma área do sul de Gaza para facilitar a entrada de ajuda humanitária pelo posto de Kerem Shalom.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu no domingo à noite, em uma mensagem por ocasião do Eid, a aplicação do plano de cessar-fogo que seu governo apresentou no mês passado e reiterou que este "é o melhor meio para acabar com a violência em Gaza" e de ajudar os civis que sofrem "os horrores da guerra entre o Hamas e Israel.