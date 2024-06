Argentinos liquidam 'joias da avó' na odisseia para sobreviver

"Os afetos ficam de lado quando as dívidas te sufocam", explica Mariana à AFP, que trocou por dinheiro o relógio que o avô deu ao pai quando ele se formou.

É meio-dia no movimentado coração comercial de Buenos Aires e nem um único cliente entrou ainda na sapataria, mas os comércios vizinhos de compra de ouro fazem fila para liquidar as 'joias da avó' como último recurso para enfrentar a crise.

A história de Mariana é a mesma de centenas de pessoas que vão todos os dias ao El Tasador, uma das principais casas de compra e venda de joias de Buenos Aires, localizada no coração da cidade, onde abundam as placas de "Compro Ouro".

"Tem havido muita gente ultimamente, acho que por causa do que está acontecendo no país, pessoas que talvez tivessem peças que não planejavam vender e decidem fazê-lo porque não conseguem pagar as contas", diz à AFP Natalia, uma dos quatro avaliadores da casa.

Só neste local são realizadas diariamente cerca de 300 transações, o triplo do que se fazia até o ano passado.

"Desde janeiro, o número de pessoas que vêm ao nosso salão começou a aumentar. Ampliamos a capacidade e o horário porque não estávamos dando conta", diz Natalia, que omite o sobrenome "por segurança".

Nos canais de televisão há pelo menos cinco programas de avaliação patrocinados pelas principais joalherias, parte do marketing do setor onde há forte concorrência.

- Síndrome do colchão vazio -

À medida que o ajuste econômico esvaziava os seus bolsos, os argentinos começaram a liquidar os "dólares de colchão", nome popular dado às poupanças em moeda estrangeira que acumulam nas suas casas, um clássico neste país habituado a viver com uma inflação alta e desconfiado do banco tradicional.

Esvaziando o colchão, recorrem à caixa de joias em um contexto de forte recessão econômica, queda do consumo, milhares de demissões e aumentos de tarifas em serviços essenciais.