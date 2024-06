CÚPULA UCRÂNIA PAZ: Cúpula pela paz na Suíça reafirma integridade da Ucrânia, mas pede negociações com a Rússia

O Exército israelense anunciou neste domingo(16) a intenção de fazer uma pausa diária de suas operações em uma área do sul de Gaza para facilitar a entrada de ajuda humanitária no território palestino, devastado pela guerra e ameaçado pela fome.

Dezenas de países reunidos em uma cúpula de paz na Suíça reforçaram seu apoio à independência e soberania territorial da Ucrânia, mas destacaram que Kiev deve negociar o fim da guerra com Moscou.

Enquanto Biden arrecada fundos com celebridades, Trump corteja o Michigan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voou diretamente de uma reunião do G7 na Itália para Los Angeles, para participar, ao lado de celebridades, de um evento de arrecadação de milhões de dólares para a sua campanha eleitoral.

Fiéis muçulmanos realizam o último grande ritual de peregrinação anual na Arábia Saudita

Os fiéis muçulmanos realizaram neste domingo(16) em Mina o último grande ritual da peregrinação anual do hajj na Arábia Saudita, o 'apedrejamento de Satanás', marcando o primeiro dia do Eid al-Adha, a maior celebração do Islã.

Acompanhamento da Eurocopa

