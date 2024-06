Rituais de raiva custam até R$ 42 mil e incluem cerimônias de gritos e quebra de objetos

A proposta do retiro é proporcionar um local onde mulheres podem gritar, quebrar coisas, extravasar e conversar sobre seus sentimentos e traumas sem serem reprimidas; veja vídeo

Mia descreve os ritos de raiva como locais onde mulheres podem gritar, extravasar e conversar sobre seus sentimentos sem medo de serem reprimidas . Essas sessões custam cerca de R$ 1170 (222 dólares americanos), porém, há os pacotes de luxo contam com uma série de outras atividades, incluindo "sessões de descontamento da raiva" onde é possível quebrar e destruir coisas para liberar o sentimento acumulado.

A autoproclamada "bruxa" promete ter a solução ideal para o abrandamento de sentimentos advindos de situações negativas. Mia, que já acumula mais de 160 mil seguidores em suas redes sociais e tem viralizado com registos dos eventos promovidos, que passaram a ser tendência nas redes sociais.

O que você faz para aliviar suas raivas e traumas do passado ? Pensando nisso, a engenheira e coach de evolução pessoal, Mia Banducci, ou Mia Magik, como é conhecida, passou a promover os chamados "retiros de rituais de raiva". Evento é exclusivo para mulheres e conta com sessões individuais e pacotes de luxo que custam até R$ 42 mil.

Os pacotes custam de R$ 34 a R$ 42 mil (entre 6.500 e 8 mil dólares americanos). O próximo retiro ocorrerá em um luxuoso castelo no Vale do Loire, oeste da França , entre os dias 7 e 12 de agosto.

Além dos rituais de raiva com apenas um dia de duração, Mia promove excursões onde mulheres podem contratar pacotes de viagem que incluem sessões de descontamento de raiva, momentos de conexão com a natureza e rodas de conversa , onde as participantes podem falar sobre problemas do passado e do presente.

A explicação científica por trás do tratamento remonta ao psicólogo estadunidense Arthur Janov Psicólogo estadunidense, PhD em psicologia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Janov faleceu aos 93 anos, em outubro de 2017. . Chamada de “ terapia primal ”, a técnica foi criada na década de 1960 e ganhou adeptos famosos como o ex-beatle John Lennon , e sua esposa, a artista plástica Yoko Ono.

Em entrevista ao jornal USA Today, a ex-participante dos rituais, Kimberly Helmus, afirma que as sessões de alívio de raiva são locais onde "mulheres podem expressar suas dores sem serem julgadas ou condenadas" .

Em publicação no Instagram, Mia Magik descreve os rituais como um espaço “livre de julgamentos” , onde mulheres podem enfrentar abusos sofridos no passado, sejam eles verbais, físicos, emocionais ou sexuais .

Como solução, o psicólogo recomendou remoer as dores e expulsá-las aos gritos e choros.

A terapia primal consiste em utilizar o grito como forma de liberar emoções negativas . Em entrevista à revista Serafina, do jornal Folha de São Paulo, em janeiro de 2013, Janov disse que “doenças e neuroses são resultados de dores reprimidas na infância”.

A canção "God", presente no álbum, foi escrita após uma sessão da terapia primal. Quando questionado por Lennon sobre religião, Janov teria respondido que "quanto mais dor se sente, mais necessária é a religião". A afirmação do psicólogo foi utilizada nos primeiros versos da compsoição. As músicas "Mother" e "Working Class Hero" também contém referências às ideias de Arthur Janov.

Salas de raiva no Brasil oferecem locais adequados para quebrar objetos e aliviar o estresse do dia a dia

No Brasil existe algo semelhante às terapias primais, onde o participante pode descarregar o estresse do dia a dia. As chamadas “salas da raiva” são espaços onde pessoas podem destruir objetos como forma de abrandar a ira.

O formato se popularizou durante a pandemia de Covid-19. Em São Paulo, no bairro Cidade Tiradentes, está localizada a Rage Room CT, o primeiro local a oferecer o serviço no país. Inspirada nas salas de raiva japonesas, o espaço dispõe de diversos objetos à espera para serem destruídos, como aparelhos de som, TVs, utensílios de cozinha, garrafas de vidro e até carros.

A entrada custa R$ 25 e o valor de cada objeto quebrado é cobrado ao fim da sessão. Por exemplo, para descontar toda a raiva em uma televisão, o destruidor deve desembolsar mais R$ 40. A casa conta com itens cujo valores variam de R$ 2 a R$ 100.

Para participar, recomenda-se o uso de calçados fechados e calça. Equipamentos de proteção como luvas e óculos de proteção são disponibilizados pelo local.