Lula diz que 'Brasil está pronto' para assinar acordo UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou neste sábado na Itália sobre as negociações do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, indicando que "agora o problema são eles", em referência à renovação da Comissão Europeia e às próximas eleições na França.

"Eu disse para ela (a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen) que depois de todas as tratativas que o Brasil fez para mudar o acordo, colocando as coisas que nós achávamos que era necessário colocar e tirando as coisas que nós achávamos que era necessário tirar e que o Brasil está pronto para a hora que a União Europeia quiser assinar o acordo. Agora o problema são eles", disse em uma coletiva de imprensa no marco de sua participação na cúpula do G7.

O Brasil é um dos países convidados para a cúpula anual do grupo das sete democracias mais ricas do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido).