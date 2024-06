Hezbollah e Exército de Israel se enfrentam novamente

O movimento libanês Hezbollah continuou seus ataques, neste sábado (15), contra posições militares no norte de Israel, e as forças israelenses responderam com bombardeios que, segundo um grupo armado palestino, causaram ao menos uma morte. Desde o início, há mais de oito meses, do conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah ataca quase diariamente o Exército israelense em apoio ao movimento islamista, seu aliado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os ataques do Hezbollah se intensificaram desde terça-feira (11), após a morte de um de seus principais comandantes, Taleb Sami Abdallah, em um bombardeio israelense que afetou uma casa em Juaiyya, no sul do Líbano.

O Exército confirmou que matou Abdallah, que havia "planejado e executado atentados" contra israelenses. Neste sábado, o Hezbollah confirmou o ataque à base militar de Meron, no norte do Israel, com "mísseis teledirigidos" e também afirmou ter lançado "drones de ataque" contra outra base israelense "em resposta ao assassinato em Juaiyya cometido pelo inimigo". Já o Exército israelense confirmou em um comunicado o disparo de "projéteis" contra a base de Meron, sem vítimas ou danos.