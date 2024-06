Na Cúpula do G7, Lula defende governança internacional e intergovernamental da IA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu, em discurso à Cúpula do G7, na Itália, a criação de uma "governança internacional e intergovernamental" para tratar da inteligência artificial. As declarações do presidente brasileiro ocorreram nesta sexta-feira, 14.

Segundo texto divulgado pelo Palácio do Planalto, Lula afirmou que, na área digital, "vivenciamos concentração sem precedentes nas mãos de um pequeno número de pessoas e de empresas, sediadas em um número ainda menor de países".

Em seguida, Lula mencionou a inteligência artificial como algo que "acentua esse cenário de oportunidades, riscos e assimetrias".