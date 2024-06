Especialistas e ativistas denunciam um G7 inútil na questão climática

O G7 não fez avanços significativos na área climática durante a cúpula na Itália, contentando-se em reiterar compromissos anteriores, lamentaram especialistas e ativistas nesta sexta-feira (14). "Os dirigentes do G7 poderiam ter ficado em casa. Não assumiram nenhum novo compromisso", declarou Friederike Roeder, vice-presidente do Global Citizen, depois do comunicado final do grupo das sete democracias mais ricas do mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os chefes de Estados e de governo, reunidos na região italiana da Apúlia, reafirmaram o compromisso assumido por seus ministros de Meio Ambiente, em abril, de eliminar progressivamente até 2035 as usinas elétricas movidas a carvão sem sistemas de captura de carbono, um passo importante para acabar com o uso de combustíveis fósseis.

Há margem de manobra, já que os países poderão seguir "um calendário compatível com a manutenção de um limite de aumento da temperatura de 1,5 grau Celsius, de acordo com as trajetórias de neutralidade de carbono". "Para se manter abaixo do 1,5 grau, o plano do G7 para abandonar o carbono é simplesmente insuficiente, muito tardio", disse Tracy Carty, especialista em política climática do Greenpeace. Juntos, os países do G7 representam 38% da economia mundial e são responsáveis por 21% das emissões de gases de efeito estufa, segundo dados de 2021 do Instituto de Análises do Clima.