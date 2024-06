Deslizamentos na região do Himalaia deixam 10 mortos; milhares de turistas estão isolados

Inundações e deslizamentos de terra em regiões do Himalaia na Índia e no Nepal deixaram dez mortos após fortes chuvas na quinta-feira, 13, segundo autoridades locais. As chuvas também impactaram 2.400 turistas, que estão isolados no estado de Sikkim, no nordeste da Índia. As informações são da CNN.

De acordo com a emissora, seis pessoas morreram no estado indiano de Sikkim e outras quatro morreram em um deslizamento de terra na província vizinha de Koshi, no Nepal. Todo os corpos recuperados foram entregues às famílias, disse à CNN Hem Kumar Chettri, um magistrado distrital de Sikkim, que também relatou que ao menos 45 casas, estradas, pontes e infraestruturas foram "gravemente danificadas" pelas chuvas.

Chettri também explicou à emissora que aproximadamente 2.400 turistas estão isolados em vários pontos turísticos do estado depois que deslizamentos de terra cobriram estradas com escombros e fortes chuvas danificaram algumas pontes. "Eles estão presos, mas estão seguros, falamos com os proprietários dos hotéis para obrigá-los até que o tempo melhore, não há ninguém nas estradas, aconselhamos os turistas a ficarem onde estão".