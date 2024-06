Comunicado do Business Wire :Textron Aviation

A Textron Aviation anunciou hoje o voo bem-sucedido do seu segundo artigo de testes de voo Cessna Citation Ascend (P1) à medida que aumenta o ímpeto para certificação do mais novo jato executivo Citation. O voo histórico segue o protótipo Ascend, que concluiu seu primeiro voo em 2023, marcando a aeronave P1 como a primeira aeronave de testes de voo de produção em conformidade. O jato executivo Citation Ascend foi revelado durante a Convenção e Exposição Europeia de Aviação Executiva (EBACE) de 2023, e a aeronave deve entrar em operação em 2025.

"O voo bem-sucedido de hoje do segundo artigo de testes Citation Ascend marca outra conquista para o programa, sendo isto uma prova dos muitos excelentes e funcionários envolvidos neste projeto", disse Chris Hearne, Vice-Presidente Sênior de Engenharia. "A aeronave continuou tendo um bom desempenho durante as fases de teste, e continuo confiante no ímpeto do programa e em nossos qualificados membros da equipe que o tornam possível."

O voo inicial do P1, pilotado por Michael Bradfield e Maurice Girard, durou 1 hora e 24 minutos, chegando a uma altitude máxima de 13.500 pés com uma velocidade máxima de 308 nós. A aeronave será utilizada para o programa de teste de voo, sobretudo para testes de sistemas, incluindo propulsão, fatores humanos, controle ambiental e aviônicas

O Cessna Citation Ascend foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

Com 19 portas de carregamento USB padrão e três tomadas universais em toda a aeronave, toda a tripulação e passageiros terão acesso a pelo menos uma porta de carregamento no Citation Ascend. A aeronave tem uma configuração padrão de assentos para nove passageiros.

A Textron Aviation projetou o Citation Ascend com base no feedback dos clientes para obter o máximo desempenho e conforto.

A Textron Aviation projetou o Citation Ascend com base no feedback dos clientes para obter o máximo desempenho e conforto.



