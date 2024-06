Comunicado do Business Wire :SLB

"Não existe um caminho credível para a emissão zero sem a implementação da captura e sequestro de carbono (CCS) em escala", disse Gavin Rennick, presidente do negócio de Novas Energias da SLB. "Nas próximas décadas, muitas indústrias que são cruciais para o nosso mundo moderno deverão adotar rapidamente a CCS na hora de descarbonizar. Com a joint venture, estamos entusiasmados em acelerar as tecnologias disruptivas de captura de carbono a nível mundial."

O novo empreendimento combinará as tecnologias Advanced Carbon Capture? baseadas em aminas da ACC, incluindo as tecnologias de planta modular Just Catch? e Big Catch? para instalações de médio e grande porte, e Just Catch Offshore? para turbinas a gás offshore, com o portfólio de soluções tecnológicas da SLB, incluindo solventes não aquosos e ofertas emergentes à base de adsorventes. Atualmente, a empresa possui sete instalações tecnológicas em andamento com capacidade de capturar até 1 milhão de toneladas de emissões de CO2 por ano.

"Não há nenhum negócio assim no impulso em direção à emissão zero: vamos acelerar a descarbonização hoje e comercializar tecnologias inovadoras no futuro", afirmou Egil Fagerland, recém-nomeado CEO da joint venture SLB-Aker Carbon Capture. "Temos orgulho das plantas de captura de carbono que entregamos em vários setores, sendo cada cliente um importante líder em seu segmento. As entregas dos projetos estão abrindo caminho para que outros emissores sigam o exemplo", continuou Fagerland.

A nova empresa terá sede em Oslo (Noruega). A SLB detém 80% da nova empresa, enquanto a ACC ASA detém os restantes 20% da participação.