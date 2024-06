Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

O MultiBank Group sente o prazer de anunciar seu reconhecimento como uma das principais corretoras de divisas regulamentadas pela BaFin através da FXEmpire, uma autoridade líder em mercados financeiros. Este prestigiado prêmio ressalta o compromisso inabalável do MultiBank Group com a excelência, segurança e inovação no setor de negociação de divisas.

A equipe de especialistas da FXEmpire, com ampla experiência prática em negociação de divisas, examinou e analisou meticulosamente os pontos fortes e fracos de cada corretora para selecionar as melhores corretoras de divisas regulamentadas pela BaFin em diversas categorias.

O reconhecimento do MultiBank Group como uma das principais corretoras de divisas regulamentadas pela BaFin ressalta sua dedicação em proporcionar aos serviços superiores e medidas de segurança robustas aos operadores. As soluções de negociação inovadoras do Grupo, incluindo seu aplicativo tudo-em-um de fácil uso, vêm definindo novos padrões no setor. O MultiBank Group se esforça para oferecer um serviço excepcional, que garantem a seus clientes acesso à melhor experiência de negociação possível.

O MultiBank Group continua comprometido em expandir os limites do que é possível no mundo de negociação de divisas. O Grupo está constantemente explorando novas tecnologias e estratégias para aperfeiçoar ainda mais suas ofertas, garantindo que os operadores sempre tenham acesso às ferramentas de negociação mais avançadas e seguras com disponibilidade. Este reconhecimento pela FXEmpire é uma prova da busca incansável do Grupo pela excelência e dedicação inabalável ao sucesso de seus clientes.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

Fundado na Califórnia, EUA, em 2005, o MultiBank Group cresceu para comandar um volume diário de negociação superior a US$ 12,1 bilhões, atendendo a mais de 1 milhão de clientes. O MultiBank Group amadureceu e se tornou um dos maiores provedores de derivativos financeiros online do mundo, ao oferecer uma diversidade de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. As plataformas de negociação premiadas do Grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em uma ampla gama de produtos, incluindo Divisas, Metais, Ações, Commodities, Índices e Ativos Digitais. Para mais informação, acesse https://multibankfx.com

