Comunicado do Business Wire :Argonne National Laboratory

O Argonne National Laboratory do Departamento de Energia dos EUA (DOE) e a University Mohammed VI Polytechnic (UM6P) assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) para cooperar em áreas-chave de interesse mútuo relacionadas à tecnologia de energia ecológica e ao nexo entre água e energia. Em uma cerimônia ocorrida no campus da UM6P em Benguerir, o MOU foi assinado pelo Diretor do Argonne Laboratory, Paul Kearns, e pelo Presidente da UM6P, Hicham El Habti. "Estamos entusiasmados para ver quais descobertas e inovações irão resultar de nossa parceria contínua", disse Kearns. "Ao trabalharmos juntos, iremos abrir novas fronteiras científicas para o futuro de nossos dois países." "Hoje é definido um marco significativo em nossa jornada rumo à inovação sustentável. A assinatura deste Memorando de Entendimento com o Argonne National Laboratory destaca nosso comprometimento em avançar a pesquisa e o desenvolvimento em energia renovável, redes de energia e gestão hídrica. Juntos, pretendemos aproveitar nossa experiência comum para criar soluções transformadoras que irão beneficiar não apenas nossas comunidades, mas também a sociedade internacional", disse Hicham El Habti.

Durante um período de cinco anos, as instituições irão trocar informações científicas e técnicas publicadas, publicações e relatórios. Também irão organizar reuniões e atividades de cooperação para debater temas técnicos. Além disto, o MOU inclui o intercâmbio de cientistas, engenheiros e outros especialistas para participar de reuniões e sessões de trabalho organizadas por instituições, além de planejar projetos com potencial. O foco das instituições na tecnologia de energia ecológica irá incluir tanto o armazenamento de energia como a energia renovável. Quanto ao armazenamento de energia, a pesquisa avançada de baterias é vital para atingir a meta da Agência Internacional de Energia de alcançar zero emissão líquida até 2050. Os veículos elétricos são uma parte essencial deste esforço, sendo os materiais de ácido fosfórico bruto do Marrocos muito promissores para desenvolver cátodos de fosfato de ferro-lítio eficientes. A tecnologia de energia ecológica também abrange energia renovável, incluindo hidrogênio limpo. No ano passado, a Argonne se uniu à Midwest Alliance for Clean Hydrogen. Conhecida como MachH2, a aliança reúne 70 organizações, a fim de formar a base para uma nova economia de hidrogênio limpo. A Argonne irá compartilhar suas descobertas com a UM6P para expandir o uso de energia renovável nos EUA e no Marrocos.

Finalmente, o MOU irá auxiliar a impulsionar a pesquisa sobre água limpa, que é uma preocupação sobretudo urgente no Marrocos. A Argonne está aproveitando seu robusto portfólio de pesquisa hídrica para tratar desta questão. O portfólio inclui descoberta de materiais e expansão para inovações em água limpa, novos sistemas de tratamento e sustentabilidade, bem como aprendizagem automática para combater a contaminação da água.