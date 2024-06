Trump viaja a Washington para reconquistar legisladores republicanos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump retorna nesta quinta-feira (13) a Washington para tentar garantir o apoio dos legisladores republicanos e do setor empresarial após a sua histórica condenação criminal em Nova York por ocultar um pagamento a uma ex-atriz pornô para comprar o seu silêncio.

O candidato republicano, que pretende derrotar o presidente Joe Biden em novembro, se reunirá separadamente, a portas fechadas, com membros da Câmara de Representantes em um clube privado perto do Capitólio e com senadores na sua sede de campanha. Além disso, ele fará um discurso a dezenas de diretores e chefes de empresas.

"Os líderes do Partido Republicano na Câmara de Representantes esperam receber o presidente Trump na manhã de quinta-feira para discutir o crescimento da maioria republicana (...) e a agenda legislativa para 2025", disse à AFP um porta-voz do presidente dessa Câmara, Mike Johnson.