Os líderes das sete democracias mais ricas do mundo chegaram a um "acordo político" nesta quinta-feira (13), na Itália, para um crédito de 50 bilhões de dólares (quase 270 bilhões de reais) para a Ucrânia, financiado com os ativos russos bloqueados pelo Ocidente.

A reforma do Estado do presidente argentino, Javier Milei, foi aprovada com modificações na madrugada de quinta-feira (13) pelo Senado após uma longa sessão que começou na manhã de quarta-feira e foi marcada por distúrbios em frente ao Congresso que deixaram quase 20 feridos e detidos, além de carros incinerados.

BUENOS AIRES:

Após sucesso legislativo, Milei deve demonstrar que a Argentina começa a sair do abismo

Javier Milei conseguiu a sua primeira vitória legislativa com a aprovação nesta quinta-feira no Senado argentino da reforma do Estado "mais ambiciosa" dos últimos 40 anos. Mas agora, o presidente ultraliberal deve mostrar resultados econômicos face a uma sociedade impaciente.

GENEBRA:

Mundo bate recorde de deslocados pelo 12º ano consecutivo

O mundo registrou o recorde de 120 milhões de pessoas deslocadas à força até o fim de abril de 2024, alertou a ONU nesta quinta-feira, um número que não para de aumentar devido às guerras, violência e perseguições.

WASHINGTON:

Trump viaja a Washington para reconquistar congressistas republicanos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump retornou nesta quinta-feira (13) a Washington para tentar garantir o apoio dos congressistas republicanos e do setor empresarial após a sua histórica condenação criminal em Nova York por ocultar um pagamento a uma ex-atriz pornô para comprar o seu silêncio.

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA anula decisão que restringe acesso à pílula abortiva

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, nesta quinta-feira (13), as restrições impostas por um tribunal de instância inferior ao acesso à mifepristona, uma pílula abortiva amplamente usada no país para interromper a gravidez.

SANTIAGO:

Chile em emergência por chuvas que já deixaram um morto e milhares de desabrigados

A maior parte do Chile, incluindo Santiago, enfrenta nesta quinta-feira (13) fortes chuvas e ventos, que deixaram um morto e mais de 4.000 desabrigados, segundo autoridades. O "estado de catástrofe" foi ativado para lidar com a emergência.

MACHESTER:

Partido Trabalhista prioriza crescimento econômico do Reino Unido no seu programa eleitoral

O líder trabalhista, Keir Starmer, favorito para ser o novo primeiro-ministro britânico depois das eleições de 4 de julho, descreveu o crescimento econômico como uma prioridade nesta quinta-feira (13) em Manchester, na apresentação do seu programa eleitoral.

VARSÓVIA:

A ofensiva diplomática de Zelensky para reunir líderes mundiais na Suíça

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, desempenhou um papel fundamental na organização da reunião de chefes de Estado e delegações de cerca de 90 países em Genebra, com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia.

PARIS:

Ascensão da extrema direita francesa é questão mais 'econômica' que 'identitária', diz o economista Zucman

A ascensão do partido francês de extrema direita Regrupamento Nacional (RN) é o resultado de "preocupações econômicas" e não tanto de "identitárias", diz à AFP Gabriel Zucman, um renomado especialista em questões de desigualdade, que chama a "reescrever as regras da globalização".

PARIS:

A tensa relação entre a imprensa francesa e o partido Reagrupamento Nacional

Após décadas de tensões, a relação entre os meios de comunicação franceses e o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional, favorito às eleições legislativas antecipadas, vem se normalizado, à medida que o peso eleitoral da agremiação tem aumentado.

PARIS:

Direita francesa enfrenta fraturas para as eleições antecipadas

A fratura no tradicional partido de direita francês Os Republicanos (LR) se aprofundou ainda mais nesta quinta-feira (13) à medida que se intensifica a campanha para as eleições legislativas antecipadas convocadas pelo presidente centrista Emmanuel Macron.

ELGIN:

Gordonstoun, a elitista escola escocesa onde Charles III estudou

A escola tem uma parede de escalada, campo de golfe e aulas de gaita de foles. Mas se Gordonstoun é uma das escolas particulares mais famosas do Reino Unido, isso se deve ao fato de Charles III ter passado sua adolescência lá.

MADRI:

Grande rede sul-americana de tráfico de cocaína é desmantelada na Europa

A agência policial europeia Europol anunciou, nesta quinta-feira (13), o desmantelamento de uma grande rede sul-americana de tráfico internacional de cocaína na Europa, ao final de uma investigação realizada do Brasil à Espanha, passando pela Turquia, que levou à apreensão de 8 toneladas de cocaína e a 40 prisões.

RAFAH:

Israel prossegue sua ofensiva em Rafah; aumenta a tensão com o Hezbollah libanês

Israel realizou ataques aéreos contra Rafah nesta quinta-feira, segundo moradores desta cidade no sul da Faixa de Gaza, onde o Hamas relatou confrontos de rua, à medida que a tensão entre o Estado hebreu e o movimento libanês Hezbollah continua aumentando.

DUMA:

Exército israelense acusado de apoiar agressões de colonos a palestinos na Cisjordânia

À luz da intensificação dos ataques a palestinos na Cisjordânia ocupada, ONGs acusam o Exército israelense de apoiar ativamente a violência de colonos judeus, também incentivados por ministros de extrema direita.

FAIXA DE GAZA:

Em Gaza, a ausência de trégua suscita críticas inusitadas ao Hamas

As condições propostas pelo Hamas para alcançar uma trégua com Israel em Gaza começam a suscitar críticas ao movimento islamista entre alguns habitantes do devastado território palestino, que o censuram por não ter chegado a um acordo para acabar com a guerra que devastou as suas vidas.

NOVA YORK:

Acionistas da Tesla apoiam plano milionário de remuneração de Musk, segundo o magnata

O magnata Elon Musk, diretor e fundador da Tesla, assegurou que os acionistas da empresa estão apoiando com "ampla margem," seu milionário plano de remuneração, antes de concluir a votação nesta quinta-feira (13).

NAVINWADI:

Aldeias rurais da Índia ficam sem água para abastecer Mumbai

Distantes dos reluzentes arranha-céus de Mumbai, as empobrecidas cidades rurais em seus arredores que fornecem água à capital financeira da Índia estão secando, um problema que se repete em outras partes do país mais populoso do mundo.

PARIS:

Conheça o laboratório subterrâneo de Paris que revela os segredos das obras de arte

Em Paris, sob o jardim das Tulherias, há um misterioso laboratório subterrâneo, digno de James Bond, onde obras de arte revelam seus segredos.

Apresentação da partida entre Alemanha e Escócia, que abre a Eurocopa na sexta-feira, 14 de junho

