Justiça dos EUA proíbe registro de marca com alusão a anatomia de Trump

A Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos afirmou, nesta quinta-feira (13), que um cidadão não pode registrar a marca "Trump too small" (Trump muito pequeno, em tradução livre), com conotações sexuais fortemente contestadas pelo indivíduo em questão, defendendo o direito de uma pessoa viva ao uso de seu nome.

O caso remonta a 2018, quando a agência de marcas negou a um advogado da Califórnia, chamado Steve Elster, o direito de registrar a marca "Trump too small", alegando que a lei exigia o consentimento de pessoas vivas para o uso de seu nome.

Entretanto, em nome da liberdade de expressão e do direito de criticar "figuras públicas", a justiça decidiu a favor do advogado, que pretendia estampar a legenda em camisetas e bonés criticando as ações do ex-presidente.

A administração federal solicitou, então, a intervenção da Suprema Corte, argumentando que a negativa de inscrever a fórmula no registro de marcas não proibia seu uso, mas apenas a privava das proteções vinculadas ao direito de propriedade intelectual.