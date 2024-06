Jornalista americano Evan Gershkovich será julgado na Rússia por suspeita de espionagem

O jornalista, seus familiares, seu empregador e a Casa Branca negam as acusações.

Gershkovich, que tem 32 anos e é repórter do The Wall Street Journal, foi detido pelos serviços de segurança russos (FSB) enquanto fazia uma reportagem em Ecaterimburgo e desde então permanece recluso na famosa prisão de Lefortovo, em Moscou.

Washington e Moscou indicaram que estão em contato para conseguir uma troca de prisioneiros que permita sua libertação, mas até o momento não parece haver nenhum acordo.

Em um comunicado nesta quinta-feira, o procurador-geral da Rússia acusou o jornalista de trabalhar para a CIA e "coletar informações secretas" sobre o fabricante de tanques Uralvagonzavod, na região de Sverdlovsk, onde foi detido.

"A ação penal foi encaminhada ao tribunal regional de Sverdlovsk para análise do mérito", disse o gabinete do procurador, sem detalhar quando o julgamento ocorrerá. O tribunal deverá marcar a data de início do processo.