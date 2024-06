Jornalista americano Evan Gershkovich será julgado na Rússia por acusações de espionagem

O jornalista americano Evan Gershkovich, do The Wall Street Journal, que está preso há mais de um ano na Rússia por acusações de espionagem sem provas, será julgado em breve em Ecaterimburgo, nos Monts Urais, disseram as autoridades russas nesta quinta-feira, 13.

Uma acusação contra o repórter foi finalizada e seu caso foi encaminhado ao Tribunal Regional de Sverdlovsk, cidade que fica 1.400 km a leste de Moscou, de acordo com o escritório do Procurador Geral da Rússia.

Gershkovich é acusado de "coletar informações secretas" a pedido da CIA sobre a Uralvagonzavod, uma instalação na região de Sverdlovsk que produz e repara equipamentos militares, disse o escritório do Procurador Geral em um comunicado, revelando pela primeira vez os detalhes das acusações contra ele.