Incêndio em prédio de trabalhadores estrangeiros no Kuwait deixa 49 mortos

Ao menos 49 pessoas morreram em um incêndio que atingiu na última quarta-feira, 12, um prédio residencial de seis andares que abrigava trabalhadores estrangeiros, na cidade de Mangaf, no sul do Kuwait. O proprietário do prédio foi detido e será investigado por negligência. As informações são da CNN.

Em entrevista à televisão estatal do país, o general Eid Rashed, do departamento forense criminal da polícia, disse que o número de vítimas fatais pode aumentar e que 11 pessoas estão sendo tratadas em hospitais. As autoridades identificaram três corpos até o momento, mas não informaram se notificaram suas famílias, diz a emissora americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A CNN aponta que, de acordo com um oficial do corpo de bombeiros, o grande número de andares e corredores de fuga dificultaram o deslocamento dos moradores, que acabaram morrendo asfixiados. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores da Índia, havia indianos entre as vítimas fatais; o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, chamou o incêndio de "acidente" e descreveu-o como "entristecedor".