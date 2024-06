Fãs de Taylor Swift fizeram o chão tremer em seus shows na Escócia

Os fãs escoceses da cantora americana Taylor Swift fizeram o chão tremer durante seus shows em Edimburgo no último fim de semana, informou o Serviço Geológico Britânico (BGS, na sigla em inglês) nesta quinta-feira (13). Duas estações de monitoramento distribuídas pela cidade registraram a atividade sísmica na última sexta, sábado e domingo em até seis quilômetros ao redor do estádio Murrayfield, onde a estrela pop se apresentava, produzida pela dança dos espectadores e a potência do sistema de som do estádio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quase 200 mil fãs assistiram aos três shows, que deram início à passagem de Taylor Swift pelo Reino Unido, que continuará em Londres, Cardiff e Liverpool.

O BGS produziu um gráfico que mostra que as músicas "Ready For It?", "Cruel Summer" e "Champagne Problems" foram as que geraram mais entusiasmo entre os espectadores. O Serviço Geológico Britânico observou que os participantes de cada show geraram "80 kW de energia, o equivalente a cerca de 6.000 baterias de automóveis". "A reputação da Escócia como um dos públicos mais entusiasmados segue claramente intacta", disse o sismólogo do BGS Callum Harrison.