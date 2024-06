Extrema direita supera conservadores pela primeira vez em pesquisa no Reino Unido

O Partido Conservador do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, aparece pela primeira vez atrás do movimento anti-imigração de extrema direita Reform UK, em pesquisa divulgada na noite desta quinta-feira (13) para as eleições legislativas de 4 de julho.

O levantamento, publicado pelo jornal The Times e realizado pelo instituto YouGov, entrevistou 2.211 pessoas e coloca a oposição trabalhista claramente na liderança, com 37% das intenções de voto.

A pesquisa mostra um crescimento de dois pontos do Reform UK, que, com 19% das intenções de voto, supera pela primeira vez os conservadores (18%).