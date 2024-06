EUA anuncia acordo de segurança de dez anos com a Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (13), um acordo de segurança com a Ucrânia para os próximos dez anos com o objetivo de apoiar o país frente à invasão russa.

"Os Estados Unidos estão enviando hoje um sinal poderoso do nosso forte apoio à Ucrânia, agora e no futuro", indicou um comunicado americano que acompanha o acordo de segurança, assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, ambos na Itália para a cúpula anual do G7.

