Disney e conselho do estado da Flórida alcançam acordo de 15 anos para solucionar disputa legal

Um conselho que supervisiona os parques temáticos da Disney na Flórida anunciou um acordo de 15 anos com a gigante do entretenimento, o que significa o ponto final de uma disputa legal entre as partes, informou a imprensa local

Como parte do acordo, aprovado por unanimidade segundo o canal CNN, a Disney investirá até 17 bilhões de dólares nos próximos 10 a 20 anos para expandir seus enormes resorts e parques temáticos na área de Orlando.

O acordo também prevê a criação de um quinto "grande" parque temático na região, assim como de outros dois de "menores dimensões".