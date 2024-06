Comunicado do Business Wire :OPEX Corporation

A OPEX ® Corporation , líder global em automação de próxima geração para automação de armazéns, documentos e correio, foi selecionada pelo programa SupplyTech Breakthrough Awards como vencedora do prêmio 2024 Sortation System Innovation of the Year Award para o OPEX Sure Sort ® X com OPEX Xtract? . Esse programa anual de prêmios é conduzido pela SupplyTech Breakthrough, uma organização independente líder em inteligência de mercado que avalia e reconhece empresas, produtos e serviços de tecnologia de destaque no setor de tecnologia e logística da cadeia de suprimentos em todas as partes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O OPEX Sure Sort X com OPEX Xtract, lançado em março de 2024, representa a próxima geração de soluções de classificação automatizada de alta velocidade e recuperação de pedidos. É uma oferta totalmente adaptável e pronta para uso, concebida para automatizar várias tarefas manuais com uma abordagem simples e de um toque.

"Estamos honrados em receber este prestigioso prêmio da SupplyTech Breakthrough", disse Alex Stevens, presidente de Automação de Armazéns da OPEX. "Nosso objetivo ao desenvolver o Sure Sort X com Xtract foi atender às demandas em constante evolução do mercado, oferecendo uma solução integrada que classifica, recupera e dispensa itens em um contêiner de envio, sem a intervenção de um operador humano. Estamos muito orgulhosos de que a solução única e poderosa de nossas equipes tenha sido reconhecida como o prêmio de Inovação em Sistemas de Classificação do Ano de 2024". O programa SupplyTech Breakthrough Awards deste ano atraiu milhares de indicações de mais de 15 países diferentes em todas as partes do mundo. "As soluções da OPEX aumentam significativamente a eficiência geral e abordam diretamente os desafios contínuos de mão de obra. Com a dificuldade de atrair e reter funcionários, os sistemas de triagem automatizados ajudam a enfrentar esse desafio, ao mesmo tempo que melhoram os fluxos de trabalho, desde a chegada do produto até a triagem para coleta, embalagem e envio", disse Bryan Vaughn, diretor-executivo do SupplyTech Breakthrough Awards. "Com o OPEX Sure Sort X com Xtract, nossa Inovação em Sistemas de Classificação do Ano, o futuro da automação de armazéns chegou".

O OPEX Sure Sort X é uma solução de classificação industrial versátil e robusta que pode lidar com quase 100% dos itens classificáveis pelo cliente com peso de até 9 kg (20 libras) e classificá-los em uma variedade configurável de tamanhos e tipos de compartimentos mistos, tudo isso mantendo um rendimento consistente de até 2.100 itens por hora. Quando o Sure Sort X é combinado com o Xtract, um sistema automatizado de recuperação de pedidos, a tarefa de recuperar os contentores e transferir seu conteúdo para contêineres de remessa também é totalmente automatizada, eliminando a necessidade de classificar e transferir manualmente as caixas a jusante. O Xtract pode ser adicionado a qualquer sistema Sure Sort X por meio da introdução de iBOTs de recuperação para trabalhar em conjunto com os iBOTs de classificação tradicionais encontrados no Sure Sort X. O OPEX Sure Sort X com Xtract pode acomodar vários fluxos de trabalho verticais de mercado e reduz exponencialmente a necessidade de interface humana. Sobre a OPEX A OPEX ® Corporation é líder global em automação de próxima geração, fornecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correio. Com sede em Moorestown, Nova Jersey, EUA - e instalações em Pennsauken, Nova Jersey; Plano, Texas; França; Alemanha; Suíça; Reino Unido; e Austrália - a OPEX tem mais de 1.500 funcionários que estão continuamente reimaginando e fornecendo soluções tecnológicas personalizadas e escalonáveis que resolvem os desafios comerciais de hoje e do futuro. Sobre a SupplyTech Breakthrough

Parte da organização Tech Breakthrough, líder global no fornecimento de inteligência de mercado e plataformas de reconhecimento para inovação e liderança em tecnologia, o programa SupplyTech Breakthrough Awards é dedicado a homenagear a inovação e a ruptura do mercado em tecnologias, serviços, empresas e produtos de cadeia de suprimentos e logística em todas as partes do mundo. O prêmio anual SupplyTech Breakthrough Awards oferece reconhecimento público às conquistas das empresas e produtos de SupplyTech em categorias que incluem gerenciamento de estoque, visibilidade da cadeia de suprimentos, gerenciamento de transporte, manuseio de materiais, IoT e robótica, entre outras. Para obter mais informações, acesse SupplyTechBreakthrough.com A Tech Breakthrough LLC não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço representado em nossos programas de reconhecimento, e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas aqueles fornecedores com designações de prêmio. O reconhecimento da Tech Breakthrough LLC consiste nas opiniões da organização Tech Breakthrough LLC e não deve ser interpretado como declarações de fato. A Tech Breakthrough LLC renuncia a todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esse programa de reconhecimento, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.