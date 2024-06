Comunicado do Business Wire :NTT DATA

A gestão do ciclo de vida é essencial para o sucesso empresarial. No entanto, a modernização rápida e a proliferação de modelos de consumo de tecnologia, aliadas a um ecossistema de fornecedores cada vez mais complicado e fragmentado, tornam difícil para muitas organizações manterem sua infraestrutura tecnológica de maneira que favoreça a agilidade e a inovação nos negócios. Agravando ainda mais os problemas, o relatório revela que mais de dois terços (69%) do hardware atualmente ativo (com data final de suporte programada) não será mais suportado até 2027.

Esses resultados são provenientes do primeiro relatório de gestão de ciclo de vida da NTT DATA. O relatório, que se baseia em 25 anos de insights fundamentados em dados da NTT DATA, explora os desafios e oportunidades que as organizações encontram ao fazer a gestão do ciclo de vida da infraestrutura. A pesquisa foi conduzida entre 2022 e 2023, coletando dados de mais de 248 milhões de ativos em 130 países e respostas de até 1400 responsáveis por decisões seniores na área de tecnologia.

De acordo com o relatório, apenas 51% das empresas alinharam completamente sua abordagem tecnológica às necessidades de sua estratégia de negócios, enquanto 71% das organizações afirmam que seus ativos de rede estão em grande parte envelhecidos ou obsoletos. Infelizmente, a gestão do ciclo de vida pode ter um impacto ainda mais direto nas operações. Padrões de ciclo de vida desalinhados podem resultar em níveis inadequados de cobertura, renovações que demandam muito trabalho, tempos prolongados de resolução de incidentes, falhas de segurança e até mesmo violações de licenças caras e problemas de conformidade.

A NTT DATA também realizou um LinkedIn Live para apresentar as principais conclusões e lições do relatório, além de oferecer uma sessão de perguntas e respostas para responder às perguntas do público. Assista à gravação aqui: https://www.linkedin.com/events/7197183026190000128/

Gary Middleton, vice-presidente de Networking GTM na NTT DATA, Inc., afirmou: "os ciclos de vida da infraestrutura são uma parte crítica do processo de gestão de TI. Eles representam uma oportunidade e um desafio para a liderança, pois ciclos de vida eficazes podem resultar em enormes benefícios empresariais, desde o aumento da eficiência até o fomento à inovação. No entanto, uma gestão de ciclo de vida ineficiente também pode ser um obstáculo operacional significativo, apresentando inúmeros riscos à segurança e à continuidade dos negócios. Com o relatório de gestão de ciclo de vida, nosso objetivo é ajudar as organizações a aprimorar seus processos de ciclo de vida de infraestrutura e aproveitar os imensos benefícios que isso proporciona".

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma empresa inovadora mundial confiável de serviços de negócios e tecnologia avaliada em mais de US$ 30 bilhões. Prestamos serviço a 75% da Fortune Global 100 e estamos comprometidas em ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para obter sucesso a longo prazo. Investimos mais de US$ 3,6 bilhões todos os anos em P&D para ajudar as organizações e a sociedade a avançarem com confiança e sustentabilidade para o futuro digital. Como "Global Top Employer", temos especialistas em mais de 50 países e um robusto ecossistema de parcerias de empresas estabelecidas e startups. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções industriais, bem como desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicações, infraestrutura e conectividade. Somos também uma das principais fornecedoras de infraestrutura digital e de IA do mundo. A NTT DATA faz parte do Grupo NTT e possui sede em Tóquio (Japão). Acesse nttdata.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.