Comunicado do Business Wire :Körber

Edward Auriemma ingressará na Körber em 8 de julho de 2024 como o novo diretor-executivo do negócio de software de supply chain da Körber, uma joint venture com a KKR. Como diretor-executivo recentemente indicado do negócio de software de supply chain da Körber, Edward traz uma vasta experiência e um histórico comprovado na promoção do crescimento estratégico e excelência operacional nos setores de tecnologia e de supply chain (cadeia de suprimentos).

Stephan Seifert, diretor-executivo do Körber Group e membro do conselho consultivo para a JV comentou: "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Edward Auriemma na Körber e esperamos trabalhar com ele para acelerar ainda mais o crescimento e a inovação de nossa área de software de supply chain. Com o seu profundo entendimento do mercado e das necessidades dos clientes, ele fará avanços para apoiar nossa ambição de construir um campeão de software de supply chain que beneficiará os nossos clientes e a nossa equipe global."

Antes de ingressar na Körber, ele atuou como diretor de operações da Blue Yonder, um fornecedor líder de soluções de software de supply chain com mais de 6.000 funcionários, onde foi fundamental para orientar a direção estratégica da empresa, transformando sua entrada no mercado e escalando suas operações no mundo inteiro. Sua liderança foi essencial para aprimorar a presença global da Blue Yonder e aumentar significativamente a sua posição no mercado e desempenho financeiro.

"Sinto-me honrado com a oportunidade de liderar a área de software de supply chain da Körber e construir seu legado formidável de inovação", disse Edward Auriemma. "O negócio está posicionado exclusivamente para ajudar os clientes a aproveitarem sua tecnologia flexível para tornar as operações de suas cadeias de suprimentos mais flexível e estou muito entusiasmado em levar essa missão adiante."

Sobre a KörberSomos a Körber - um grupo internacional de tecnologia com cerca de 12.000 funcionários, mais de 100 locais em todo o mundo e um objetivo comum: transformamos o pensamento empreendedor em sucesso do cliente e moldamos a mudança tecnológica. Nas Áreas de Negócio Digital, Farma, Supply Chain e Tecnologias, oferecemos produtos, soluções e serviços que inspiram. Agimos rapidamente de acordo com as necessidades do cliente, executamos ideias de maneira integrada e, com nossas inovações, criamos valor agregado para nossos clientes. Ao fazer isso, estamos cada vez mais construindo em ecossistemas que solucionam os desafios de hoje e amanhã. A Körber AG é a holding do Grupo Körber: http://www.koerber.com/en.

Sobre a área de negócios de supply chain da KörberA Körber proporciona com exclusividade uma ampla gama de soluções completas e comprovadas que são adaptadas para ajudar a gerenciar a cadeia de suprimentos como uma vantagem competitiva. Adaptando-se a qualquer tamanho de empresa, estratégia ou setor, os nossos clientes superam a complexidade das cadeias de suprimentos graças ao nosso portfólio de soluções de software, voz e robótica - além da experiência para integrar isso tudo. Conquiste a complexidade da cadeia de suprimentos com a Körber. Descubra mais em www.koerber-supplychain-software.com.

Sobre a KKRA KKR é uma empresa líder de investimento global que oferece soluções alternativas de gestão de ativos e mercados de capitais e seguros. A KKR tem como objetivo gerar retornos de investimento atraentes, seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas renomadas e apoiando o crescimento das empresas e comunidades de seu portfólio. A KKR patrocina fundos de investimento que investem em capital privado, crédito e ativos reais e conta com parceiros estratégicos que administram fundos de hedge. As subsidiárias de seguros da KKR oferecem produtos de aposentadoria, vida e resseguro sob a gestão do Global Atlantic Financial Group. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades de seus fundos patrocinados e subsidiárias de seguros. Para obter informações adicionais sobre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite o site da KKR em www.kkr.com. Para obter informações adicionais sobre o Global Atlantic Financial Group, visite o site do Global Atlantic Financial Group em www.globalatlantic.com.

