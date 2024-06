Comunicado do Business Wire :Brightcove

A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que está dando as boas-vindas ao FrightPix - o novo serviço de vídeo sob demanda (AVOD) gratuito e com suporte de anúncios para todos os tipos de terror, suspense e crimes reais - à sua lista de clientes de mídia. Com lançamento em 15 de junho de 2024, o FrightPix contará com a premiada plataforma da Brightcove para distribuir seu conteúdo para o público em todos os EUA, oferecendo uma experiência inigualável ao espectador por meio de sua avançada tecnologia de streaming.

Com o aumento da demanda por plataformas de conteúdo especializado, as empresas de mídia independentes precisam de parceiros experientes que possam operar com sucesso suas pilhas de tecnologia de forma econômica, sem afetar a experiência do usuário. Ao avaliar a confiabilidade e a inovação, a FrightPix escolheu a plataforma de streaming de vídeo em nuvem da Brightcove por suas vantagens líderes do setor, incluindo qualidade de vídeo incomparável, escalabilidade global, suporte inigualável ao cliente e análise robusta projetada para entender as preferências e o comportamento do espectador e criar insights acionáveis para otimizar o conteúdo e as estratégias de publicidade para obter o máximo de monetização.

"À medida que lançamos este mês, a parceria com a Brightcove permitirá que a FrightPix se torne o principal destino de streaming para entusiastas de terror, thriller e crimes reais", disse Eric Tomosunas, CEO da FrightPix. "Com a tecnologia de streaming líder do setor da Brightcove, nossos 'FrightFans' terão a oportunidade de desfrutar dos filmes e séries mais arrepiantes com excepcional confiabilidade e qualidade. Essa colaboração é um passo fundamental na capacidade da nossa plataforma de oferecer entretenimento de gênero de primeira linha gratuitamente, e somos gratos por fazer parte da família Brightcove".

A FrightPix se junta a uma lista de empresas de mídia que confiam na Brightcove para potencializar suas capacidades de streaming, incluindo a Motion Picture Arts and Sciences, Acun Medya, AMC Networks, BBC Studios, Canela Media, J.COM, MotoAmerica, REELZ, SBT TV e SKY Mexico.