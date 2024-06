Comunicado do Business Wire :Boomi, LP

Boomi Research Reveals Composability Essential to Overcome Legacy System Challenges in Enterprises (Graphic: Business Wire)

Embora a maioria das empresas acredite ter resistido aos últimos três anos de disrupção, as lideranças relatam que os desequilíbrios de capital de giro e de inventário (56%), a procura volátil (53%) e as cadeias de suprimento imprevisíveis (48%) foram seus maiores desafios. As pessoas entrevistadas também indicaram os aplicativos legados (60%), a falta de integração (48%) e os aplicativos inflexíveis/obsoletos (43%) como dificultadores dos esforços para superar esses desafios, afetando a eficiência na hora de mitigar riscos.

Os riscos amplamente reconhecidos de não fazer a transição para aplicativos componíveisse tornaram ainda mais prementes no contexto das atuais convulsões nacionais e internacionais. Acontecimentos recentes como o Brexit, os problemas mundiais e a escalada das crises do custo de vida realçaram as deficiências das tecnologias ultrapassadas.

O estudo entrevistou mais de 1 mil pessoas de alto escalão em 12 países da Europa, América do Norte, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Descobriu-se que as plataformas tecnológicas legadas e a falta de familiaridade com o papel essencial que as interfaces de programação de aplicativos (API) e a componibilidade desempenham no desbloqueio de dados de negócios se combinam para obstaculizar o conhecimento e a transformação.

A pesquisa mostrou também que as empresas estão sentindo as consequências das plataformas tecnológicas ultrapassadas, com relatos de visibilidade limitada dos processos operacionais (24%) e de fraca colaboração interna (18%). Essas conclusões sugerem que as empresas têm dificuldade em utilizar seus dados no planejamento a longo prazo, o que obstaculiza a agilidade dos negócios e a capacidade de responder de maneira eficaz a futuras disrupções.

Com mais de dois quintos (41%) das organizações sem uma estratégia componível, o risco de estagnação e de uma dívida técnica crescente é evidente. Embora mais de 70% das pessoas entrevistadas de alto escalão com responsabilidades funcionais e comerciais conheçam bem o valor de uma arquitetura componível, apenas 19% de profissionais em cargos de diretoria entendem o valor que a componibilidade cria. Esse abismo entre lideranças executivas demonstra a necessidade de instrução e de casos de negócios mais claros que destaquem o valor da componibilidade a curto, médio e longo prazo.

"Esta pesquisa envia uma mensagem clara à diretoria: para se manter competitiva, aumentar a agilidade e impulsionar a produtividade em todo o negócio, a componibilidade é fundamental", disse Ed Macosky, diretor de Produto e Tecnologia da Boomi. "A velocidade para obter valor requer uma base de dados sólida e uma estratégia de nuvem madura como pré-requisitos para a adoção de outras tecnologias avançadas."

De forma encorajadora, 89% das pessoas entrevistadas identificaram a inovação impulsada por uma API como um componente crucial da componibilidade, com mais da metade (51%) apontando para a integração perfeita entre os fluxos de trabalho de processos e 37% para a importância de soluções de plataforma única. Além de destacar o papel essencial das APIs na criação de sistemas empresariais flexíveis e adaptáveis, os resultados do estudo apoiam a noção de que o futuro dos aplicativos empresariais é componível.

Em termos de preferências tecnológicas, as APIs lideram - com 82% das pessoas entrevistadas enfatizando sua importância -, seguidas pela inteligência artificial (45%) e pelo aprendizado de máquina (40%). A pesquisa indicou que a cadeia de suprimento (51%), as aquisições (47%) e o atendimento e suporte ao cliente (40%) são as principais áreas que as organizações acreditam que se beneficiariam com a componibilidade de aplicativos.

Apesar da reconhecida importância da componibilidade, os desafios identificados no estudo ressaltam a necessidade de um alinhamento organizacional mais amplo e de clareza na direção tecnológica para aproveitar plenamente as vantagens de uma arquitetura componível, onde as APIs desempenham um papel fundamental.