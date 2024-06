China cogita denunciar à OMC tarifas da UE aos veículos elétricos

A China afirmou nesta quinta-feira que "se reserva o direito" de denunciar à Organização Mundial do Comércio (OMC) as novas tarifas que a União Europeia (U) ameaça determinar contra a importação de veículos elétricos do país asiático.

"A China se reserva o direito de apresentar uma ação à OMC e adotar todas as medidas necessárias para defender de maneira veemente os direitos e interesses das empresas chinesas", disse o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong.

A UE ameaçou na quarta-feira impor tarifas adicionais de até 38% aos veículos elétricos importados da China a partir do próximo mês, após a conclusão de uma investigação sobre o impacto dos subsídios de Pequim nesta indústria.