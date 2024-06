Chile em emergência por chuvas que já deixaram um morto e milhares de desabrigados

A maior parte do Chile, incluindo Santiago, enfrenta nesta quinta-feira (13) fortes chuvas e ventos, que deixaram um morto e mais de 4.000 desabrigados, segundo autoridades. O "estado de catástrofe" foi ativado para lidar com a emergência.

Na capital Santiago, esse nível de alerta não era ativado há duas décadas. Há 15 anos, a zona central do Chile sofre com uma intensa seca.

De acordo com o último relatório do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), as chuvas já deixaram 4.304 pessoas desabrigadas, a maioria no sul.

A localidade de Curanilahue, a 600 km ao sul de Santiago, é uma das mais afetadas pelo transbordamento dos rios Curanilahue e Las Ranas.

Nas últimas horas, cerca de 350 mm de água caíram na região, um número que supera toda a precipitação da região no ano passado.

A ministra do Interior, Carolina Tohá, foi até Curanilahue avaliar os danos. Antes de embarcar no avião, ela informou que o "estado de catástrofe" foi decretado nas cinco regiões do país para acelerar a mobilização de recursos.

- Rio atmosférico -

Em Santiago, espera-se que em poucas horas caiam cerca de 80 mm de água, a mesma quantidade prevista para todo um mês de junho em um ano normal.

As chuvas começaram de madrugada na região Metropolitana, onde já haviam caído cerca de 30 mm.