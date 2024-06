Chefe da Otan e EUA exigem libertação de jornalista americano preso na Rússia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou, nesta quinta-feira (13), que a Rússia deve libertar o jornalista americano Evan Gershkovich, enquanto os Estados Unidos consideraram que as acusações de espionagem contra o repórter do The Wall Street Journal têm "zero credibilidade", exibindo, também, sua soltura imediata.

"É um jornalista, estava realizando seu trabalho como jornalista de um veículo de imprensa livre, e por isso deve ser libertado", disse Stoltenberg em uma coletiva de imprensa na sede da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

Por sua vez, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, disse que "essas acusações têm zero credibilidade. Deixamos claro desde o início que Evan não fez nada de mau. Em primeiro lugar, nunca deveria ter sido preso (...) As acusações contra ele são falsas, e o governo russo sabe disso. Deve ser libertado imediatamente".