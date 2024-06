Bayern de Munique contrata zagueiro japonês Hiroki Ito, do Stuttgart

O Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira (13) o zagueiro japonês Hiroki Ito, que estava no Stuttgart e chega assinando contrato até 2028 com o clube bávaro, em uma transação de 30 milhões de euros (R$ 174 milhões na cotação atual), segundo a imprensa alemã.

Ito chegou ao Stuttgart em 2021 e, desde então, se tornou um dos pilares defensivos da equipe, que terminou o a última edição do Campeonato Alemão na terceira posição e classificada para a próxima Liga dos Campeões, atrás do campeão Bayer Leverkusen e do próprio time de Munique.

O jogador da seleção japonesa, de 25 anos, chega ao Bayern para brigar por posição em um elenco repleto de zagueiros, com o francês Dayot Upamecano, o holandês Matthijs de Ligt, o sul-coreano Kim Min-jae e o inglês Eric Dier.