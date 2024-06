Senado argentino debate reformas-chave para o governo de Milei

O Senado argentino iniciou nesta quarta-feira (12) o debate de um pacote de reformas fundamentais para o presidente Javier Milei, que busca obter o apoio legislativo que não conseguiu em seis meses de governo.

O debate ocorre em meio a greves de vários sindicatos e de um protesto maciço nos arredores do Congresso, diante de uma forte operação de segurança.

"O esforço dos argentinos nestes meses é enorme, esperamos (com esta lei) lançar as bases para o progresso", disse em seu discurso de abertura Bartolomé Abdala, senador pela província de San Luis do partido do governo, A Liberdade Avança, em defesa do projeto do Executivo.