Israel bombardeou vários pontos da Faixa de Gaza nesta quarta-feira (12) e foi alvo de vários projéteis lançados a partir do Líbano, enquanto o governo dos Estados Unidos tenta concretizar um complexo acordo de trégua para acabar com mais de oito meses de conflito entre o Hamas e o Estado hebreu.

Israel é responsável por crimes contra a humanidade em Gaza, em particular de "extermínio", afirmou nesta quarta-feira uma comissão de investigação da ONU, que também acusou as autoridades israelenses e os grupos armados palestinos de cometerem crimes de guerra desde 7 de outubro.

Macron inicia campanha na França contra os 'extremos'

O presidente Emmanuel Macron pediu, nesta quarta-feira (12), a união de todos que dizem "não aos extremos" antes ou depois das eleições legislativas francesas, que ele antecipou após a vitória da extrema direita nas eleições europeias na França.

PARIS:

Aliança de Macron pede que ele se mantenha discreto para evitar outro 'voto de punição'

Após o revés nas eleições europeias, consideradas um "voto de punição" ao presidente Emmanuel Macron, a maioria dos deputados e responsáveis da sua aliança centrista prefere que ele fique fora da campanha legislativa francesa.

KIEV:

Agenda, participantes e objetivos da cúpula suíça para a paz na Ucrânia

Cerca de 90 países e organizações internacionais se reúnem no sábado e domingo na Suíça com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma cúpula concebida como "primeiro passo" para a paz, embora, a princípio, sem a presença da Rússia e da China.

VATICANO:

Papa Francisco, um inesperado conselheiro de IA na cúpula do G7

O inesperado convite ao papa Francisco para falar sobre inteligência artificial (IA) na cúpula do G7 demonstra o interesse do Vaticano nesta tecnologia revolucionária, que a Igreja quer promover e ao mesmo tempo alertar para seus perigos.

MADRI:

Princesa das Astúrias premia o icônico fotojornalismo da agência Magnum

A agência internacional de fotografia Magnum, criada em 1947 por Robert Capa, ganhou nesta quarta-feira (12) na Espanha o Prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia, pelo seu trabalho "icônico" de captar em imagens "os acontecimentos mais relevantes" do mundo durante quase oito décadas.

-- ORIENTE MÉDIO

MECA:

Mais de 1,5 milhão de fiéis em Meca para a peregrinação anual, ofuscada pela guerra em Gaza

Mais de 1,5 milhão de muçulmanos chegaram à cidade saudita de Meca para a grande peregrinação anual do Islã, ofuscada neste ano pela guerra em Gaza.

KUWAIT:

Incêndio em edifício no Kuwait deixa 49 mortos

Ao menos 49 pessoas morreram nesta quarta-feira (12) no incêndio de um edifício no Kuwait, em uma área onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros, segundo um balanço atualizado divulgado pelo Ministério do Interior.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Inflação nos EUA cai para 3,3% em 12 meses em maio (IPC)

A inflação acumulada em 12 meses nos Estados Unidos caiu mais do que o esperado em maio, a 3,3%, frente a 3,4% no mês anterior, um alívio após a recuperação do início do ano, segundo o índice de preços ao consumidor (IPC) publicado nesta quarta-feira (12).

BRUXELAS:

UE ameaça China com aumento de tarifas sobre carros elétricos

A UE ameaçou, nesta quarta-feira (12), aumentar as tarifas sobre as importações de carros elétricos da China a partir de julho se o diálogo com as autoridades chinesas sobre os subsídios ao setor não prosperar, anunciou a Comissão Europeia.

PARIS:

AIE espera 'grande excedente' nos mercados de petróleo até 2030

A Agência Internacional de Energia (AIE) projeta um "grande excedente" nos mercados de petróleo até 2030, devido a uma desaceleração do crescimento da demanda e ao aumento da produção mundial, afirma o relatório anual publicado nesta quarta-feira.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Desinformação climática nega papel do aquecimento global em cheias recordes pelo mundo

Céticos do clima estão usando uma técnica de modificação do clima conhecida como semeadura de nuvens como bode expiatório para negar o papel do aquecimento global nas enchentes históricas registradas em países como Brasil e Quênia.

PARIS:

Corpo humano se recupera bem de uma viagem espacial, diz estudo

Até que ponto viajar ao espaço pode ser prejudicial à saúde? A resposta é fundamental não só para os astronautas que planejam ir à Marte, mas também para uma indústria de turismo espacial disposta à enviar ao espaço qualquer pessoa que possa pagar por isso.

BERLIM:

Berlim se transforma em 'esponja' para enfrentar mudança climática

Um enorme buraco de 20 metros de profundidade atravessa o coração de Berlim. Dentro de dois anos, esse enorme projeto dará lugar ao maior reservatório da capital alemã, capaz de armazenar 17.000 metros cúbicos de água.

ATENAS:

Elevação do mar Egeu ameaça as ruínas da ilha grega de Delos

A paisagem na minúscula ilha grega de Delos é de cartão postal: ruínas antigas às margens do azul de tirar o fôlego do Mar Egeu, rodeado de ilhotas rochosas e veleiros que navegam para Mykonos.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento do amistoso entre Brasil e Estados Unidos

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

Acampamento militar receberá 4.500 soldados em Paris durante os Jogos Olímpicos

Um gigantesco acampamento militar, com áreas pré-fabricadas e macas para dormir, está sendo construído no leste de Paris para abrigar 4.500 soldados durante os Jogos Olímpicos.

PARIS:

Esporte ajuda feridos de guerra ucranianos a se sentirem 'vivos'

O esporte permite que os feridos de guerra ucranianos "se sintam vivos", afirmou à AFP o ex-jogador Andriy Shevchenko, no âmbito do Campeonato Europeu de Futebol para Amputados, disputado no início do mês em Evian (leste da França).

