Nova presidente do México diz que partido fará pesquisas públicas para definir reforma judicial

A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta, 12, que o partido governista fará pesquisas com a opinião pública para desenhar a ampla reforma constitucional que pretende implementar. O pacote incluirá uma controversa reformulação do sistema judicial, que poderia trazer um dispositivo para realizar eleições para a Suprema Corte do país.

Em coletiva de imprensa, Sheinbaum voltou a reforçar que a reforma será um dos primeiros itens na agenda do Congresso que tomará posse em julho. A presidente eleita, mais uma vez, minimizou a volatilidade recente do peso mexicano e ressaltou que a economia do país segue "muito forte".