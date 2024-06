Kim Jong Un cita 'camaradas de armas' enquanto relatos sugerem ida de Putin à Coreia do Norte

Kim tem pressionado para reforçar as parcerias com a Rússia e a China, numa tentativa de fortalecer a sua posição regional e lançar uma frente unida contra os Estados Unidos.

A cooperação militar e econômica entre a Coreia do Norte e a Rússia aumentaram acentuadamente desde que Kim visitou a Rússia em setembro passado para uma reunião com Putin. Os EUA, a Coreia do Sul e os seus parceiros acreditam que a Coreia do Norte forneceu mísseis e outras armas convencionais à Rússia para apoiar a sua guerra na Ucrânia em troca de tecnologias militares avançadas e ajuda econômica.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, elogiou nesta quarta-feira (12) a expansão do relacionamento do país com a Rússia, enquanto relatos sugerem que o presidente russo, Vladimir Putin, visitará em breve o país para sua terceira reunião com Kim.

"Graças ao significativo encontro entre nós no porto Vostochney em setembro do ano passado, as relações amistosas e cooperativas desenvolveram-se em uma relação inquebrável de camaradas de armas", disse Kim na mensagem.

Na quarta-feira, Kim enviou a Putin uma mensagem de felicitações em comemoração ao Dia Nacional da Rússia, de acordo com a Agência Central de Notícias Coreana oficial do Norte.

Durante a reunião de setembro no principal local de lançamento espacial da Rússia, Kim convidou o presidente russo a visitar a Coreia do Norte num "momento conveniente", e Putin aceitou.

Os comentários de Kim foram feitos no momento em que relatos da mídia disseram que Putin deverá visitar a Coreia do Norte já na próxima semana. Se concretizado, seria a sua terceira reunião de cúpula. A primeira aconteceu em Vladivostok, em abril de 2019.

A emissora pública japonesa NHK, citando fontes diplomáticas não identificadas, incluindo altos funcionários russos, informou na quarta-feira que Putin está se preparando para visitar a Coreia do Norte e o Vietnã na próxima semana.

A NHK disse que se espera que Putin busque laços militares mais fortes com a Coreia do Norte, já que a Rússia enfrenta uma escassez de armas em sua guerra com a Ucrânia, enquanto se acredita que a Coreia do Norte quer ajuda com tecnologia espacial após seu recente fracasso em colocar um segundo satélite espião em órbita no final de maio.

No início desta semana, o jornal russo Vedomosti publicou uma reportagem semelhante.

Nem a Rússia nem a Coreia do Norte confirmaram relatos de uma viagem planeada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em um briefing no final de maio que "a visita está em andamento e faremos um anúncio no devido tempo", segundo a agência de notícias russa Tass.

A Rússia e a Coreia do Norte estão envolvidas em confrontos separados com os Estados Unidos - a Rússia, por causa da invasão da Ucrânia, e a Coreia do Norte, por causa do avanço do seu programa nuclear. Tanto a Coreia do Norte como a Rússia negaram as alegações de transferências de armas, o que seria uma violação de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU.