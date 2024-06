Israel mantém bombardeios em Gaza e EUA pressiona por trégua

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira (12) que ainda é possível alcançar uma trégua e um acordo de libertação dos reféns para encerrar o conflito entre Hamas e Israel na Faixa de Gaza. Já o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Hamas, lançou uma série de projéteis contra o norte de Israel, um dia após um ataque israelense matar um de seus líderes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Genebra, uma comissão de investigação da ONU concluiu que Israel cometeu "crimes contra a humanidade" em sua campanha militar no território palestino, iniciada após o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro.

Blinken, em meio a sua viagem pelo Oriente Médio, chegou ao Catar, um dos mediadores do conflito junto com Estados Unidos e Egito, que estão atualmente examinando a resposta do Hamas ao plano para um cessar-fogo em Gaza. Entre as reivindicações do movimento islamista palestino, "algumas mudanças são realizáveis, outras não", declarou o secretário de Estado americano. Osama Hamdan, alto dirigente do movimento islamista, disse à AFP que as emendas propostas exigem "um cessar-fogo permanente e a retirada completa" das tropas israelenses de Gaza, requisitos que Israel rejeita.

O plano, anunciado por Biden, contempla em uma primeira fase um cessar-fogo "imediato e completo", a troca de reféns por prisioneiros palestinos, a retirada do Exército israelense das áreas povoadas de Gaza e a entrada de ajuda humanitária. Os Estados Unidos apresentaram a proposta como uma iniciativa israelense, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, cujo governo inclui membros da extrema direita que se opõem fortemente ao acordo, ainda não a apoiou formalmente. O gabinete de Netanyahu informou que convocaria "uma avaliação de segurança" hoje, "à luz dos acontecimentos no norte e da resposta negativa do Hamas sobre a libertação dos reféns". "Estamos determinados a tentar preencher as lacunas e acredito que essas lacunas podem ser remediadas", indicou Blinken. "Isso não significa que serão remediadas porque, no fim das contas, é o Hamas que terá que decidir." - Bombardeios e confrontos - A guerra em Gaza, que já entrou em seu nono mês, também provocou um aumento das tensões na fronteira de Israel com o Líbano. O Exército israelense anunciou que cerca de 150 foguetes foram lançados do Líbano em direção a Israel na manhã desta quarta-feira, depois que um bombardeio israelense matou um comandante do Hezbollah na véspera no sul libanês.

Alguns foram derrubados e outros atingiram Israel, provocando incêndios, indicou a mesma fonte, que não relatou vítimas. Depois que o Hezbollah reivindicou os disparos de "dezenas de [mísseis] Katiusha e de mísseis teleguiados", o comandante do comitê executivo do grupo, Hashem Safieddin, afirmou que o movimento vai "aumentar as operações em intensidade, potência, número e qualidade". Blinken disse que "a melhor maneira" de resolver os frequentes confrontos entre o Hezbollah e o exército israelense é "resolver o conflito em Gaza e alcançar um cessar-fogo".