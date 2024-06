Investigado por corrupção, ministro Juscelino Filho diz que provará sua inocência

Uma fonte da PF disse à AFP que o inquérito estava sob segredo de justiça. Os resultados foram transmitidos ao Supremo Tribunal Federal (STF), que deverá decidir se acusa o ministro, que está no cargo desde o início do mandato do presidente Lula em janeiro de 2023.

Segundo O Globo, 80% da estrada custeada com esses recursos beneficia propriedades do ministro e de sua família na região.

De acordo com a imprensa, as acusações se referem a fatos que datam de antes de sua entrada no governo, quando era deputado.

"No exercício do cargo como deputado federal, apenas indiquei emendas parlamentares para custear obras. A licitação, realização e fiscalização dessas obras são de responsabilidade do Poder Executivo e dos demais órgãos competentes", defendeu-se Filho.

"Trata-se de um inquérito que devassou a minha vida e dos meus familiares, sem encontrar nada. A investigação revira fatos antigos e que sequer são de minha responsabilidade enquanto parlamentar", acrescentou.

Membro do União Brasil, partido ao qual Lula cedeu cargos no governo para ampliar seu apoio no Congresso, Juscelino Filho afirmou que "não há nada, absolutamente nada, que envolve" sua atuação no "Ministério das Comunicações, pautada sempre pela transparência, pela ética e defesa do interesse público".

lg/ll/app/cjc/ic/am