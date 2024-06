Decisões do VAR serão explicadas em tempo real nos estádios da Eurocopa

Todas as decisões tomadas com ajuda do VAR serão explicadas em tempo real no estádio e para as transmissões das partidas durante a Eurocopa, anunciou o presidente do Comitê de Arbitragem da Uefa, o italiano Roberto Rosetti, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (12).

"Depois da checagem de vídeo, a explicação técnica da decisão será mostrada nos telões dos estádios", explicou Rosetti. Por exemplo: "Pênalti, falta por toque de mão. O camisa 9 da Alemanha tocou a bola com a mão esquerda, que estava em uma posição não natural, acima do ombro, ampliando seu corpo".

O mesmo anúncio técnico estará disponível para os comentaristas dos jogos, que poderão explicar aos espectadores.