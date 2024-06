Comunicado do Business Wire :RegenLab

A RegenLab, uma empresa pioneira em biotecnologia especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos patenteados de engenharia de células e tecidos, foi homenageada com o "Prêmio Campeão da Inovação" do Banco Europeu de Investimento (BEI) no Centro Europeu de Convenções em Luxemburgo. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240611132076/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine RegenLab France receives prestigious EU-EIB Innovation Champion Award. Antoine Turzi, CEO and Founder of RegenLab, pictured between two officials of the European Investment Bank. (Photo: Business Wire)

Este prestigiado prêmio reconhece o compromisso da RegenLab France com a "remodelação" através do estabelecimento de uma fábrica de biotecnologia de última geração em Paris-Saclay e de sua inovação, o REGENMATRIX® PRP-HA. Este produto de última geração combina plasma rico em plaquetas (PRP) com ácido hialurônico reticulado (AH) em um único tubo, concebido especificamente para satisfazer as necessidades de pacientes com osteoartrite de joelho de grau III-IV avançado. Atualmente, está em curso um estudo clínico em 16 hospitais universitários na França para demonstrar a eficácia e segurança deste tratamento inovador. "Estamos honrados e entusiasmados por receber este prêmio do Banco Europeu de Investimento", disse o Sr. Antoine Turzi, Fundador e Diretor Executivo da RegenLab France. "Este reconhecimento comemora a conclusão bem sucedida da nossa fábrica francesa e nossos esforços contínuos de P&D. Nossa meta é inovar em terapias celulares e melhorar o bem-estar dos pacientes, enquanto apoiamos a remodelação do setor na França." A conquista da RegenLab não apenas destaca sua dedicação ao avanço da ciência médica, mas também destaca o papel fundamental do BEI em promover a inovação, seu crescimento sustentável em toda a Europa e sua competitividade a nível mundial.

Sobre a RegenLab Com sede em Paris Saclay, a RegenLab France é uma empresa especializada em P&D e fabricação de dispositivos médicos para engenharia de tecidos, respaldada por 100 patentes. As soluções da Empresa são comercializadas em mais de 90 países. A principal tecnologia da Empresa é a fabricação de dispositivos médicos para plasma rico em plaquetas (PRP) autólogo e engenharia de tecidos, que consiste em reinjeção de células e plaquetas do próprio paciente em lesões de tecidos, a fim de estimular a cicatrização dos mesmos. As marcas RegenKit, CellularMatrix..., receberam a marcação CE EU-MDR 2017/745 e foram aprovadas pela US-FDA, CFDA e agências reguladoras mundiais, sendo utilizadas rotineiramente para o tratamento de uma ampla gama de indicações, incluindo osteoartrite articular, tendinopatias, saúde feminina e dermoestética. Os dispositivos médicos da Empresa também são produzidos nas fábricas de Le Mont-sur-Lausanne (Suíça) e Nova York (EUA).