Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

Apresentando a mais recente inovação em tecnologia de comunicação de curto alcance, a Quectel Wireless Solutions, um provedor global de soluções de IoT, revela hoje cinco módulos, projetados para transformar a IoT por meio de conectividade Wi-Fi e Bluetooth perfeita e oferecendo desempenho, confiabilidade e versatilidade incomparáveis, atendendo às diversas necessidades da IoT globalmente. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240612567156/pt/ Quectel revolutionizes short-range communication adding five new Wi-Fi and Bluetooth modules to its portfolio (Photo: Business Wire)

"Nossa meta é redefinir o cenário da tecnologia de comunicação de curto alcance com esta linha de cinco módulos diferentes", comentou Norbert Muhrer, presidente e diretor de vendas (CSO) da Quectel Wireless Solutions. "Desde um Wi-Fi ultrarrápido até uma conectividade robusta por Bluetooth, nossas mais recentes inovações prometem desempenho, confiabilidade e versatilidade incomparáveis. Com designs compactos, adaptados para atender às demandas de aplicações que exigem tamanho reduzido, esses módulos capacitam soluções de IoT em todo o mundo a alcançar novos patamares de conectividade e eficiência". O FCS866R e o FCE863R são módulos Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 de alto desempenho com recursos 2T2R embalados em um formato LCC. Ambos os módulos são ideais para conexões WLAN e Bluetooth, oferecendo taxas de dados extremamente rápidas de até 1201 Mbps. Com apenas 15,0 mm × 13,0 mm × 2,0 mm no caso do FCS866R e 15,0 mm × 13,0 mm × 2,2 mm no caso do FCE863R, os dois módulos otimizam o tamanho e o custo dos produtos finais, atendendo perfeitamente a aplicações sensíveis ao tamanho. O FCS866R foi projetado com uma interface SDIO 3.0 confiável para fornecer recursos de WLAN, o módulo consegue uma transmissão de dados de alta velocidade e baixo consumo de energia, enquanto o FCE863R usa a interface PCIe 1.1 confiável para obter uma transmissão sem fio WLAN de alta velocidade e baixo consumo de energia. O FCE863R pode suportar temperaturas de operação industrial de -40 a cerca de +85°C.

O FGS061N é outro módulo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, desta vez alojado em um pacote LGA. Operando sob o protocolo padrão IEEE 802.11ax, ele suporta taxas MCS 0-MCS 11 em uma largura de banda de 80 MHz, com suporte a 1024QAM. Com uma interface SDIO 3.0 confiável, ele garante uma capacidade WLAN perfeita. O FC906A é um módulo robusto de Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2 embalado no formato LCC. Projetado para estabelecer conexões WLAN e Bluetooth, ele opera no modo IEEE 802.11ac, suportando taxas de MCS 0-MCS 8 em canais de 20 MHz e MCS 0-MCS 9 em canais de 40 MHz e 80 MHz. Com suporte a 256QAM, ele alcança uma taxa máxima de dados de até 433,3 Mbps, além de garantir a compatibilidade com todas as taxas especificadas nos padrões IEEE 802.11a/b/g/n. Equipado com uma interface SDIO 3.0 confiável para capacidade de WLAN, o FC906A inclui amplificadores de potência de transmissão de 2,4 GHz e 5 GHz e amplificadores de baixo ruído. Em relação ao Bluetooth, ele está em conformidade com os padrões do Bluetooth 5.2, apresentando um amplificador de potência de Classe 1 para maior alcance. Além disso, ele oferece suporte ao link Extended Synchronous Connection Oriented (eSCO) para melhorar a qualidade de voz e ao Adaptive Frequency Hopping (AFH) para minimizar a interferência de radiofrequência. Por fim, o FCS945R é um módulo Wi-Fi 4 e Bluetooth 5.2 de banda dupla projetado para conexões WLAN e Bluetooth. Operando no modo IEEE 802.11n, ele alcança uma taxa máxima de dados de até 150 Mbps. Com seu fator de forma LCC e tamanho de pacote ultracompacto de apenas 12,0 mm × 12,0 mm × 2,15 mm, o FCS945R é otimizado para tamanho e custo, atendendo perfeitamente aos requisitos de aplicações sensíveis ao tamanho, e pode suportar temperaturas operacionais industriais de -40 a +85 °C. Os cinco módulos estão disponíveis em pacotes LCC ou LGA e utilizam a tecnologia de montagem em superfície (SMT). Além disso, o perfil baixo e o tamanho reduzido garantem que todos os cinco módulos possam ser facilmente incorporados em aplicações com restrições de espaço, proporcionando conectividade confiável. Os módulos IoT da Quectel são desenvolvidos com a segurança como elemento central. Desde a arquitetura do produto até o desenvolvimento de firmware/software, a Quectel incorpora práticas e padrões líderes do setor, mitigando possíveis vulnerabilidades com casas de teste independentes de terceiros. Além disso, foram incorporadas práticas de segurança, como a geração de SBOMs e arquivos VEX, como também a realização de análises de binários de firmware em todo o ciclo de desenvolvimento de software.

Mais informações sobre a linha de módulos de curto alcance podem ser encontradas no site da Quectel. Sobre a Quectel A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos direciona a acelerar a inovação em IoT. Como organização altamente centrada no cliente, somos um provedor mundial de soluções de IoT respaldado por suporte e serviços extraordinários. Nossa crescente equipe internacional de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em módulos celulares, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth bem como antenas e serviços.