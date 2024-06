Comunicado do Business Wire :PUMA

Global sports company PUMA has launched the second chapter of its first worldwide brand campaign in 10 years "FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do". New chapter is fully dedicated to the UEFA Euro 2024 and the 2024 Copa América. (Photo: Business Wire)

A empresa esportiva global PUMA lançou o segundo capítulo da sua primeira campanha mundial da marca em 10 anos, "FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do" (Para sempre. Mais rápido. - Veja o jogo como nós o vemos). O novo capítulo é totalmente dedicado ao Campeonato Europeu de Futebol da UEFA 2024 e à Copa América 2024.

Neste verão, a PUMA começa com dois spin-offs da sua campanha global da marca, na qual a empresa conta a história sobre seus melhores atletas do futebol. Como a velocidade foi sempre o ponto de vantagem da PUMA, o novo capítulo mostra como a velocidade é importante no futebol e além. Quando os jogadores estão no campo, eles têm apenas um segundo para tomar uma decisão e reagir. Essa paixão pela velocidade é simplesmente universal. "See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER." significa ver os esportes e a cultura esportiva de forma diferente e, por fim, vencer de maneira que somente os mais velozes conseguem. Da maneira que só a PUMA consegue.

"Nós nos dedicamos a aprimorar a presença da nossa marca através de uma estratégia de mídia abrangente que mescla canais tradicionais com tecnologias inovadoras para engajar nossos consumidores. Nossos esforços enfatizarão especificamente as mídias sociais, potencializando nossa equipe de embaixadores e influenciadores. Além disso, exploraremos novos mecanismos para criar experiências empolgantes", afirmou Richard Teyssier, vice-presidente de marca e marketing.

Max Pollack, cofundador e sócio-gerente da MATTE Projects, agência parceira nesta campanha da marca, afirmou: "Trabalhar com a PUMA para redefinir a poderosa promessa da sua marca 'Forever. Faster' tem sido uma experiência determinante para a MATTE. Nós nos sentimos honrados por colaborar com um parceiro tão confiável e inovador e, especialmente, com sua liderança à medida que moldamos essa nova plataforma juntos. Os inovadores ganham por verem o jogo de maneira diferente. Isso é algo que acreditamos no nosso âmago, e estamos empolgados de ver a PUMA adotar completamente esse etos para ganhar o ano do esporte".