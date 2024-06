Comunicado do Business Wire :NorthWall Capital

A estratégia European Opportunities da NorthWall, estabelecida desde a fundação da empresa em 2017, investe em um amplo conjunto de oportunidades no crédito privado oportunístico europeu, oferecendo soluções de capital privado escaláveis para contrapartes na Europa Ocidental. A abordagem sistemática de originação da NorthWall, aliada ao foco na criação de soluções de financiamento sob medida, permite à empresa estruturar oportunidades que proporcionam uma forte proteção contra perdas, ao mesmo tempo em que visam retornos não correlacionados. A estratégia também faz alocações táticas em áreas de descontinuidade e tem participado com sucesso da descontinuidade em oportunidades garantidas por ativos.

Fabian Chrobog, fundador e diretor de investimentos da NorthWall Capital, disse: "Estamos honrados com o sucesso da captação de recursos para o NWEOF II e gostaríamos de agradecer a nossos investidores existentes e novos globalmente por sua parceria. Continuamos comprometidos em oferecer oportunidades de investimento escaláveis que gerem retornos atraentes ajustados ao risco para nossos investidores, além de servir como um parceiro confiável para nossas contrapartes. Continuamos a observar um dos conjuntos de oportunidades mais atraentes no crédito europeu da história recente e continuaremos a expandir a NorthWall de forma criteriosa, permitindo-nos aproveitar áreas de descontinuidade. Também gostaria de parabenizar e agradecer à equipe da NorthWall que tem trabalhado incansavelmente para proporcionar os melhores resultados para nossos stakeholders".

Sobre a NorthWall Capital

A NorthWall Capital é uma empresa de investimento em crédito sediada em Londres, que oferece soluções de capital privado para contrapartes na Europa Ocidental. A empresa administra 1,5 bilhão de euros de AUM em fundos de longo prazo em nome de investidores institucionais globais, buscando capturar retornos ajustados ao risco atraentes dos mercados de crédito da Europa Ocidental.

