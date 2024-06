Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje a inclusão de opções de ações europeias e futuros e opções de índices europeus por meio da Cboe Europe Derivatives (CEDX). Essa oferta permite que os clientes da Interactive Brokers tenham outro meio para negociar derivativos de ações europeias juntamente com uma ampla gama de instrumentos financeiros globais, incluindo ações, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, a partir de uma única plataforma unificada. A inclusão do acesso à CEDX complementa a oferta existente de derivativos de ações europeias da Interactive Brokers por meio da Eurex e da Euronext e oferece aos clientes uma maneira adicional de gerenciar investimentos europeus. Com a CEDX, os clientes da Interactive Brokers podem negociar mais de 300 opções de ações das principais empresas europeias de 14 países e derivativos de índices de ações europeias. Contratos de futuros e opções baseados em índices pan-europeus e de um único país da Cboe Europe estão disponíveis em benchmarks conhecidos, incluindo Cboe Eurozone 50, Cboe Germany 40 e Cboe UK 100. Além disso, as taxas de câmbio, dados de mercado e conectividade da CEDX estão isentas até o final de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Milan Galik, CEO da Interactive Brokers, declarou: "A introdução da Cboe Europe Derivatives ressalta nosso compromisso de oferecer aos clientes uma ampla gama de produtos para aprimorar suas estratégias de negociação a baixo custo. Como os investidores usam cada vez mais derivativos para diversificar e ajustar a exposição ao mercado, a CEDX amplia as opções de investimento disponíveis para nossos clientes."

Iouri Saroukhanov, Diretor de Derivativos Europeus da Cboe Europe, acrescentou: "Estamos animados com o fato de os clientes da Interactive Brokers poderem agora acessar o conjunto de contratos de derivativos de ações pan-europeus da Cboe Europe Derivatives. Este é um marco significativo na jornada da CEDX para melhorar a capacidade dos investidores do varejo de obter acesso e aproveitar as vantagens dos derivativos europeus, especialmente opções". Para obter mais informações sobre as opções de ações europeias e derivativos de índices de ações CEDX na Interactive Brokers, acesse: EUA - Cboe Europe Derivatives (CEDX) (EUA e outros países atendidos pela IB LLC) Canadá - Cboe Europe Derivatives (CEDX) Reino Unido - Cboe Europe Derivatives (CEDX) Europa - Cboe Europe Derivatives (CEDX) Hong Kong - Cboe Europe Derivatives (CEDX) Cingapura - Cboe Europe Derivatives (CEDX) Austrália - Cboe Europe Derivatives (CEDX) Japão - Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados, em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada, para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram fornecer aos nossos clientes uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido constantemente reconhecida como uma corretora de primeira linha, recebendo vários prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.