Comunicado do Business Wire :Exante Data

Temos o prazer de anunciar que a Exante Data, Inc. concluiu com sucesso a aquisição de ativos da TrounceFlow Ltd. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240611231673/pt/ (Graphic: Business Wire)

A TrounceFlow é uma empresa com muitos conjuntos de dados de propriedade em espaços de mercados emergentes e fronteiriços, bem como uma equipe forte com habilidades em ciência de dados e estratégia de EM. A aquisição bem-sucedida da TrounceFlow anuncia o primeiro crescimento da Exante Data por meio de fusões e aquisições desde sua criação em 2016. A Exante Data atende aos investidores mais sofisticados do mundo com uso de análises de dados de propriedade e pensamento com conceito humano. A integração do TrounceFlow com nossa plataforma de dados existente e nossa equipe internacional de estrategistas de classe mundial aprofunda ainda mais a oferta de produtos da Exante Data alinhada à filosofia de negócios: oferecer análises de dados de classe mundial, combinadas com um enfoque holístico para gestão de risco a nível mundial e geração de alfa.

Como parte da aquisição, Michael Trounce se uniu à nossa equipe Exante Data, com sede na Europa. Mike continuará seu trabalho para proporcionar a melhor cobertura absoluta da categoria de fluxos de capital e posicionamento em mercados emergentes e fronteiriços, mas agora com o apoio da plataforma Exante Data, enquanto dá suporte a nossos esforços internacionais de atendimento a clientes. As análises combinadas estarão disponíveis aos investidores institucionais ao redor do mundo, que desejam aproveitar os primeiros sinais da análise de fluxo de capital e muito mais. Sobre a Exante Data A Exante Data foi fundada em 2016 por Jens Nordvig e dispõe de dados proprietários e análises de classe mundial para investidores institucionais a nível internacional. A Exante Data tem uma equipe de analistas de classe mundial em tempo integral, com foco em um conjunto de temas, nos quais possuem vantagem e conhecimentos exclusivos. A missão da Exante Data é oferecer melhores respostas para questões macro importantes mediante dados e análises superiores. Os relacionamentos com clientes são vistos como parcerias e visam a cooperação a longo prazo e em profundidade. Ferramentas inovadoras e resultados de modelos estão disponíveis aos clientes para facilitar seus próprios processos de pesquisa interna, inclusive via API.

Descubra os mesmos em: www.exantedata.com | Twitter: @ExanteData | Substack: Money: Inside and Out | Linkedin: https://www.linkedin.com/company/exante-data